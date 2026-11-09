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لبنان

الحاج حسن : خيار المقاومة باق

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:58
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اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"  النائب الدكتور حسين الحاج حسن في  كلمة "حزب الله " في الحفل التأبيني الذي أقامته شعبة حزين في القطاع الثامن" وفاءً  لشهداء بلدة جزين" في حسينية البلدة، أن "لبنان، بشعبه ودول الطوق، يقع في صلب المعادلة الإقليمية المرتبطة بمضيق هرمز", معتبراً إياه" ورقة ضغط استراتيجية كبرى وسلاحاً مؤثراً". وأشار إلى أن "التجربة أثبتت تورط الإدارة الأميركية في حسابات خاطئة أدت إلى هزائم سياسية لحزبها الجمهوري في الانتخابات النصفية نتيجة الصراع مع إيران وانعكاسات الملف الإسرائيلي".
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وفي قراءته للمشهد العسكري والسياسي، شدد الحاج حسن على أن "إيران تملك القدرة على إلحاق أذى بالغ وتدمير القواعد الأمريكية في المنطقة — وهو ما تحاول واشنطن التكتم عليه"، مؤكداً أن "طهران لا تريد الحرب ولكنها تستعد لها بكل قوة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لفرض الاستسلام، وهو أمر مستحيل".



ورفض "محاولات الفصل والتنصل من المسؤولية الإقليمية"، مشدداً على أن "أي اتفاق محتمل في المستقبل يجب أن يشمل بالضرورة لبنان وكل الأطراف المعنية بالمواجهة دفاعاً عن غزة وفلسطين وعميق قضايا الأمة".



وختم الحاج حسن بالتأكيد أن "خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام، ودماء الشهداء والجرحى والأسرى"، مستشهداً بالآيات القرآنية الكريمة التي تبشر الصابرين بقرب النصر الإلهي مهما اشتدت المحن.
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