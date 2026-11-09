سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة

الصادق

وفي سياق منفصل، استقبل سلام النائب وضاح الصادق، الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا في موضوعين أساسيين شكّلا محور اللقاء مع الرئيس سلام، الأول يتعلق بأمن العاصمة بيروت، والثاني بأوضاع المدارس الرسمية والخاصة واحتياجاتها مع انطلاق العام الدراسي”.وقال: “بالنسبة إلى الموضوع الأول، فإن أمن بيروت بات يشكّل مصدر قلق لأهل العاصمة، إذ لم يعد هناك شعور بالارتياح والأمان أثناء التنقل في شوارع وسط بيروت، ولا سيما خلال ساعات الليل. وهناك ثلاثة ملفات أساسية تعني بيروت وأهلها: الأمن، والسير الذي تحوّل بدوره إلى كابوس بالنسبة إلى المواطنين، إضافة إلى حالة الطرقات وأوضاع البنية التحتية”.وأضاف أن “ملف البنية التحتية يشهد صعوبات كبيرة، في ظل عدم تمكّن البلدية، منذ انتخابها، من تحقيق التحسينات المطلوبة على هذا الصعيد، فضلاً عن أن الاجتماعات البلدية باتت نادرة نتيجة الخلافات القائمة”، مشيراً إلى أن هذا الملف يبقى من مسؤولية البلدية المنتخبة.وفي ما يتعلق بملفي الأمن والسير، أشار إلى أنهما كانا موضع بحث مع الرئيس سلام، إلى جانب الاجتماعات الأمنية التي يعقدها رئيس الحكومة مع ، والقرارات السريعة التي اتخذها الأخير الأسبوع الماضي، والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال انتشار القوى الأمنية ومفارز الاستقصاء والمعلومات وغيرها، بهدف حفظ الأمن على الطرقات، ولا سيما خلال ساعات الليل.وشدّد على أن التوافق مع الرئيس سلام كان على ضرورة استمرار الإجراءات الأمنية وعدم الاكتفاء بتحركات موقتة، وقال: “اعتدنا أن نشهد حملات أمنية في بيروت أو في المناطق، لكنها غالباً ما تستمر يوماً أو يومين أو ثلاثة، ثم تتوقف. أما اليوم، فنحن نتحدث عن أمن العاصمة، وهذا الموضوع يحتاج إلى متابعة دائمة واستمرارية في الإجراءات، وليس إلى معالجة ظرفية ومحدودة”.وفي الشق الثاني من اللقاء، تناول الصادق موضوع المدارس في بيروت واحتياجاتها، ولا سيما الأضرار التي لحقت بها جراء موجة النزوح الأخيرة، وذلك في ضوء الجولة التي قام بها للاطلاع على أوضاعها وحاجاتها مع بداية العام الدراسي.ولفت إلى أنه عرض هذه الاحتياجات على الرئيس سلام، متمنياً العمل على توفير المساعدة اللازمة للمدارس، ومشيداً بالمبادرة السريعة التي قام بها رئيس مجلس الإنماء والإعمار من خلال إرسال فرق للكشف على المدارس والاطلاع على احتياجاتها.وأكد أن المدارس تواجه حاجات متعددة، وأن هذا الملف وُضع في إطار البحث الجدي بهدف مساعدة المؤسسات التربوية على تأمين أولوياتها وضمان استمرار عملها، بما ينعكس إيجاباً على راحة التلامذة وانتظام العام الدراسي.وأضاف: “أما الموضوع الأساسي، فيتعلق بأهمية وجود خطة استباقية، تحسّباً، لا سمح الله، لاندلاع حرب جديدة وما قد ينتج عنها من موجة نزوح باتجاه بيروت، التي تُعدّ المدينة الأكثر استقبالاً لإخواننا النازحين.وهذا الموضوع ضروري، مع تمنياتنا بألّا نصل إلى هذه المرحلة، ولكن لا بد من وضع خطة استباقية تتضمن إنشاء نقاط أمنية عند المدارس، حفاظاً على أمن إخواننا النازحين خلال دخولهم إليها، وتنظيم عملية وصولهم، وإدارة أوضاع المدارس، على أن تكون جميعها تحت إشراف الدولة، وليس الأحزاب أو أي جهات أخرى.كما يجب تأمين المساعدات بصورة عاجلة وسريعة، بحيث لا نكون في موقع ملاحقة الأحداث بعد وقوعها، بل نكون مستعدين لها ونسبقها. وهذا موضوع أساسي جداً، سواء على المستوى الأمني أو لجهة تأمين راحة النازحين”.