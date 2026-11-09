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لبنان

بري دعا الى جلسة عامة الخميس وترأس إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس

Lebanon 24
09-11-2026 | 05:42
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بري دعا الى جلسة عامة الخميس وترأس إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس
بري دعا الى جلسة عامة الخميس وترأس إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس photos 0
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ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب  وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة والأمينة العامة لمجلس النواب بالوكالة منى كمال .
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وبعد الإجتماع تحدث بوصعب، فأشار الى ان "هيئة مكتب مجلس النواب،عقدت اليوم إجتماعاً برئاسة دولة الرئيس بري وناقشنا جدول أعمال جلسة لهيئة عامة قررها دولة الرئيس يوم الخميس الجاري اي يوم الخميس الواقع فيه  12 تشرين الثاني الجاري ، وعلى جدول الأعمال الذي ناقشناه تقريباً حوالي 37 بندا تقريبا.

هناك بعض البنود اليوم سوف تدرسها اللجان لإقرارها ، وأخذنا قرارا انه في حال أقرّت في اللجان اليوم تُضاف إلى جدول الأعمال، وخاصة ما نتحدث عنه ،مشاريع الاعتمادات الإضافية لموضوع الكهرباء، لموضوع الطاقة الشمسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والقروض من البنك الدولي التي وضعناها لنبدأ بها جلسة يوم الخميس.

ورداً على سؤال عن مصدر تمويل الاعتمادات ؟، قال بو صعب : "هذا الامر اقرته الحكومة وهم امنوا الاعتمادات، وهم ارسلوا  مشروع قانون من الحكومة وبالتالي هذا السؤال عند وزير المالية".

وحول قرار ابعاد القنصل ابراهيم شرارة من الولايات المتحدة الاميركية واذا كانت الخطوة هي رسالة للبنان ؟

اجاب بو صعب :" لا اعرف اذا كان هذا الامر"فشة خلق" بعد نتائج الانتخابات في أمريكا أم لا، نحن لا نتدخل بشؤون الدول الأخرى  اما الامر الاخر على وزارة الخارجية ان تعطي الجواب الصحيح.

وحول الدعوة الى الحواروموقف الرئيس بري" قال بوصعب : تحدثنا في هذا الموضوع ودولة الرئيس أوضح موقفه. فموضوع طاولة حوار بالطريقة التقليدية واضح أنه ليس عليه إقبال أو إجماع على إقامتها ، دولة الرئيس يقترح ان  يكون هناك حوارات جانبية يعني ليس بين فريقين فقط انما بين كل فريقين فيه اختلافات بين بعضهم البعض".

واضاف بوصعب : "اكد دولة الرئيس بري أننا  امام متغيرات كتيرة تحدث من الانتخابات الأمريكية، نتائج الانتخابات وتغيير الحكومة الاسرائيلية ، كل هذه  المواضيع مستجدة على المنطقة.ما سمعناه من دولته هو تمنيه أنه على الأقل ان نوحد جهودنا ونوحد مواقفنا في لبنان رغم الاختلافات الموجودة، وان نعمل ما فيه مصلحة لبنان وان نضع مصلحة لبنان أولاً ونكون موحدين بالآراء". 

النائبة القعقور

واستقبل الرئيس بري النائبة حليمة القعقور، وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ووطنية.

ووضعت النائبة القعقور الرئيس بري بنتائج زيارتها ولقاءاتها في ايرلنداء الشمالية والمملكة المتحدة .

وبعد اللقاء، قالت القعقور : هذه الزيارة لحضرة رئيس مجلس النواب هي لمتابعة بعض الملفات التي كنا نعمل عليها سويا، مثل قانون جرائم الحرب الذي قدمناه في المجلس النيابي اللبناني، والذي وقعه معي الدكتور ميشال موسى ، والى الآن لم يعرض على اي لجنة، وايضا لمتابعة لماذا نحن لا نتابع بشكل جدي تجريم هذه الجرائم على الأقل على الصعيد اللبناني، وعلى الأقل إذا لم يكن هناك من إرادة للذهاب الى محكمة جنائية دولية على الأقل في القانون اللبناني ان نجرم هذه الجرائم ونعطي الصلاحيات لبعض المحاكم اللبنانية حسب نص القانون الموجود".

واضافت :" بعد عودتي من زيارتي لأيرلندا الشمالية ومن بريطانيا، كان من المهم أن أنقل تجربة هذا المجلس وكيفية عمله إلى المجلس النيابي اللبناني ، لذلك طلبت من حضرة الرئيس ، أن يكون هناك تجارب لجهة تأليف لجنة للنساء من كل الأطراف من الأحزاب السياسية، ثانياً الشراكة التي انجزها المجلس النيابي مع الشباب واتفقنا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة ما بين المجلس النيابي والشباب، ونقلت رسالة أيضا من رئيس المجلس النيابي في أيرلندا الشمالية إلى حضرة رئيس مجلس النيابي في لبنان ، وهي رسالة تعاون وإرادة للتعاون وإرادة لدعم لبنان في هذه في هذه الحرب التي نخوضها والاحتلال الذي نتعرض له" .

ورداً على سؤال حول موقفها من إبعاد القنصل إبراهيم شرارة وانعكاس الانتخابات الاميركية والاسرائيلية على لبنان، اجابت القعقور: "بالنسبة للقنصل أنا لا أعرف إذا كانت المشكلة رسالة له لشخصه او المشكلة للبنان، ولكن طبعا مجرد ما تعلنه شخصا غير مرغوب فيه ، طبعا هذه رسالة سلبية لنا للبنان ، الان السؤال هو كيف ستترجم هنا ، هل سيكون قاعدة المعاملة بالمثل وغيرها ؟،  هذا تقرره الحكومة والسلطة التنفيذية التي هي من تملك الصلاحيات بأن تنظر بهذا الموضوع وترى إذا كان هناك من ظلم بحق قنصلنا ام لا ، وأن تضع الامر على الطاولة بشكل جدي".

واضافت القعقور : اما في موضوع الانتخابات ، فهذا أمر مهم ، لا شك أن هناك تغيرات كبيرة جدا ليس فقط في أميركا، هذا التغيير وفوز الديموقراطيين الذي جاء  كرَدّة فعل على عدم قبول الراي العام ، بدعم إسرائيل من اموال الضرائب ودعم إبادات على حسابهم، وأنما على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المهم أن هناك تغييرا للناس من اجل أن تذهب نحو حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وهنا أود أن اقول شيئاً مهماً للجميع ، انه لا يجوز ان يكون هناك سياسات بعيدة عن حقوق الناس وعن هم الناس. هذه السياسة في أمريكا عبروا عنها بالفم الملآن بالحق في الصحة والحق في التربية، وقالوها في فرنسا، هذه رسالة كبيرة يجب أن توجه ،  انه ممنوع بهذه السياسات الكبرى التي تكون إستراتيجية وعلاقات خارجية كبرى لمصالح دول كبيرة على حساب الناس في الداخل" .

وتابعت: "نحن في لبنان في صدد دراسة موازنة ، هذه الموازنة لا تعطي الأولوية للناس ولا لحقوق الناس ولا للصحة ولا للتعليم ولا للمدرسة الرسمية والمستشفى الرسمية. نحن هذه الأولوية عندنا، وإذا لم نعمل سياسات جميعاً على إختلافنا من اجل إعادة وحفظ كرامة هذا الإنسان ، والا يُذل ويأخذ حقه في المدرسة، وفي هذا الاطار اؤكد أن طلابنا اللبنانيين الرائعين هؤلاء جهابذة ،هولاء يقاومون كل شيء يقاومون ظلم من عدم وجود الحد الادنى من المقومات  لتكريم طلابنا، هؤلاء لا يمكن ان نقول لهم ان ينتظروا بحجة ان هناك أمورا كبيرة مثلا ، انه عندنا إيران والعلاقة مع أمريكا ومع إيران"، هؤلاء الطلاب لهم حقوقهم. الانسان يريد حقه".

وختمت القعقور : "ما يحصل في العالم، أتمنى أن نأخذه كرسالة حقيقية لكي نقول ان هذا العقد الاجتماعي بين الناس وبين السلطة هو لتحقيق حقوق هذه الناس وكرامة الناس، والا ننسى أنه هذا هو الأساس في السياسة ويجب إعادة تعريف السياسة ، فالسياسة ليست حقدا وكراهية ولا هي أن أربح صوت واربح "لايك"، السياسة هي ان أحقق حقوق الناس وكرامتها، سواء كان معك أو ضدك ، لكل الناس ولكل المناطق سواسية، وألا نميز بين منطقة وأخرى" .

جلسة عامة

على صعيد آخر دعا الرئيس بري ، الى جلسة عامة للمجلس ، في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
 
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