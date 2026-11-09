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لبنان

يوسف رجي يصغّر لبنان أمام مغتربيه... وجبل النفايات يطغى على خطابه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2026 | 05:46
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يوسف رجي يصغّر لبنان أمام مغتربيه... وجبل النفايات يطغى على خطابه
يوسف رجي يصغّر لبنان أمام مغتربيه... وجبل النفايات يطغى على خطابه photos 0
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لم يكن كلام وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أمام الجالية اللبنانية في أوتاوا مجرد زلّة تعبير عابرة يمكن تجاوزها باعتبارها مزحة غير موفقة وثقيلة وسمجة. فالقول إن "جبل النفايات" زاد مساحة لبنان إلى 10 آلاف و500 كيلومتر مربع ترك انطباعاً سلبياً جداً لدى عدد من الذين حضروا اللقاء، خصوصاً أن هؤلاء كانوا ينتظرون من وزير خارجية لبنان خطاباً بمستوى موقعه، يتناول عمق الأزمة الوطنية، ومعنى الانتماء، ودور الانتشار في حماية صورة لبنان واستعادة دولته، لا أن يختزل مساحة الوطن وتاريخه بمشهد من مشاهد الفشل البيئي والإداري.
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والأكثر إحراجاً أن بعض الحاضرين خرجوا بانطباع أنهم لم يسمعوا ما كانوا يتوقعونه من مسؤول يتولى تمثيل لبنان في الخارج، وأن المناسبة التي كان يفترض أن تكون مساحة لرفع معنويات المغتربين وتعزيز اعتزازهم بوطنهم تحولت، بفعل هذا الكلام، إلى مادة استغراب واستهجان. فالمغتربون الذين يحملون لبنان في وجدانهم، ويدافعون عن صورته في بلدان انتشارهم، لم يكونوا ينتظرون من وزير خارجيتهم أن يذكّرهم بجبل نفايات، بل أن يسمعهم كلاماً يليق بتاريخ بلدهم وبحجم التضحيات التي يقدمونها للحفاظ على حضوره.
 
والأخطر أن تداعيات هذا الكلام لم تبقَ محصورة في أوتاوا، بل انعكست سلباً على أجواء زيارة رجي إلى مونتريال، حيث كان يفترض أن يحظى باستقبال وتفاعل ينسجمان مع أهمية الزيارة ورمزية التواصل مع الجالية اللبنانية. فبدلاً من أن يتقدم مضمون الزيارة ولقاءاتها، وجد الوزير نفسه أمام انطباعات تركتها عبارة كان يمكن الاستغناء عنها بالكامل.
المشكلة ليست في "الدعابة" بحد ذاتها، بل في غياب تقدير المقام والمسؤولية.
 
 
فوزير الخارجية ليس مدعواً إلى إلقاء النكات على حساب وطنه، ولا إلى تحويل مآسيه إلى مادة للتندر أمام أبنائه المنتشرين. فلبنان الذي نريده أكبر من جبل نفايات، وأكبر من أن يُختصر تاريخه ومساحته وكرامة أبنائه بمزحة ثقيلة على مسامع من جاءوا ليسمعوا من وزيرهم كلاماً يرفع الرأس.
 
فماذا ترك وزير خارجية لبنان للفنانين الكوميديين، الذين تلقى نكاتهم تجاوبًا لم تلقاه نكتة الوزير رجي، الذي فشل في أداء دور الممثل المسرحي الهزلي، مع أن البعض رأى في لدغته مادة للسخرية، ولكن بعيدًا عن التنمّر؟
المصدر: خاص "لبنان24"
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