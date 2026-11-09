Advertisement

وجهت القرى المسيحية الحدودية الخمس جنوبًا الى مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك المنعقد في بكركي صرخة ونداء عاجلًا من أجل الصمود والعودة الآمنة والكريمة جاء فيه: أصحاب الغبطة البطاركة الكلّيي الطوبى، أصحاب السيادة المطارنة السامي احترامهم، قدس الآباء العامّين والإقليميّين الجزيلي الاحترام، حضرة الرئيسات العامّات والإقليميّات الجزيلات الاحترام، بعد التماس بركتكم وصلاتكم، من أقصى الجنوب اللبناني، من رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب، نرفع إليكم صرخة أهلٍ متجذّرين في أرضهم، متمسّكين بإيمانهم وهويتهم، رغم ما يعيشونه من خوف وحصار وتهجير ودمار وظروف إنسانية ومعيشية قاسية، حاملين في قلوبهم رجاءً بأن تبقى قراهم حيّة بأبنائها، وألّا يتحوّل النزوح إلى اقتلاع دائم".اضاف النداء:" نكتب إليكم من قرى لم تعد تسأل عمّا يخبّئه فحسب، بل عمّا إذا كان لها مستقبل. ففي هذه الأرض التي تشهد كنائسها وأجراسها على قرون من الإيمان والتجذّر، يعيش أهلنا بين قلق البقاء وخشية الرحيل، بعدما أصبح الصمود تحدّيًا يوميًا لتأمين أبسط مقوّمات الحياة، من الغذاء والدواء إلى التعليم والعمل والعلاج وحرية التنقّل. لقد دفعت قرانا أثمانًا باهظة نتيجة الحروب والاعتداءات المتعاقبة، وقدّمت وضحايا من أبنائها، ولا سيّما في علما الشعب ودبل وعين إبل، والقليعة، وغيرها من القرى فضلًا عن الجرحى والمصابين والعائلات التي فقدت أحباءها ومنازلها ومصادر رزقها. وإذ ننحني إجلالًا أمام ذكرى الذين سقطوا، ونتضامن مع عائلاتهم ومع جميع المتضرّرين، نؤكّد أنّ تضحياتهم وآلام أهلنا يجب ألّا تذهب سدى، وأن يكون الوفاء لهم بالعمل من أجل حماية الأحياء، وصون كرامتهم، وضمان مستقبل آمن لأبنائهم. إنّ المحافظة على الحضور المسيحي التاريخي في قرى الجنوب ليست قضية تخصّ المسيحيين وحدهم، بل مسؤولية وطنية تتصل بالحفاظ على تنوّع ووحدته وهويته، وعلى حقّ جميع أبنائه في العيش بحرية وكرامة وأمان في أرضهم. ونؤكّد، انطلاقًا من إيماننا المسيحي ورسالتنا الإنسانية، أنّنا دعاة سلام ولسنا أهل حروب، وأنّ أهل الجنوب، الذين عانوا طويلًا ويلات النزاعات والاعتداءات والتهجير، لم يعودوا يحتملون مزيدًا من الخوف والدمار وفقدان الأرواح. ومن حقّهم، كما من حقّ جميع اللبنانيين، أن يعيشوا في سلام عادل ودائم، في ظلّ دولة تحمي أبناءها وتصون سيادتها وتضمن أمنهم وحقوقهم".تابع:" إنّ أهلنا الذين بقوا في قراهم لا يطلبون امتيازات، بل حقّهم الطبيعي في الحياة والأمان، وألّا يتحوّل تمسّكهم بأرضهم إلى عقوبة. أمّا الذين اضطرّوا إلى النزوح، فلا يطلبون سوى العودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم، مع تأمين مقوّمات العيش الكريم لهم إلى حين توافر ظروف عودتهم. انطلاقًا من ثقتنا برسالة الكنيسة وحضورها إلى جانب أبنائها، نتوجّه إليكم، بما تمثّلونه من مرجعية روحية وكنسية وإنسانية، مناشدين إيّاكم مواصلة جهودكم واتصالاتكم مع الدولة والكرسي الرسولي والجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية المعنية، من أجل تحقيق المطالب الآتية:1. ضمان حرية التنقّل الآمن لأهالي القرى الحدوديةالعمل مع السلطات اللبنانية المختصّة والجهات الدولية المعنية على تأمين الطرقات والممرّات الآمنة لأهالي القرى الحدودية، ولا سيّما رميش وعين إبل ودبل، بما يتيح لهم التنقّل من قراهم وإليها، والوصول إلى المستشفيات والمؤسسات التربوية والأسواق، وتلبية حاجاتهم الأساسية والعودة إلى منازلهم بأمان.1فلا يجوز أن يتحوّل الخروج من القرية لتلقّي العلاج أو تأمين لقمة العيش إلى رحلة خطر، ولا أن يصبح الطريق إلى البيت طريقًا بلا عودة.2٢. إعادة تفعيل الزيارات الأسبوعية لأهالي علما الشعب2 . العمل على إعادة تنظيم الزيارات الأسبوعية الآمنة لأهالي علما الشعب إلى بلدتهم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجهات الدولية المختصّة، وبالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان والمؤسسات الإنسانية المعنية. وتهدف هذه الزيارات، متى سمحت الظروف الأمنية، إلى تمكين الأهالي من تفقّد منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، وأخذ حاجاتهم الشخصية، والمحافظة على صلتهم ببلدتهم، ولو لساعتين أو ثلاث ساعات أسبوعيًا، بانتظار توافر الظروف الملائمة لعودتهم الدائمة.3. تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحينمواصلة المساعي لدى الجهات اللبنانية والدولية المختصّة لتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة لأهالي علما الشعب والقوزح وسائر القرى الحدودية التي اضطرّ سكانها إلى مغادرة منازلهم. وفي هذا الإطار، نناشدكم إيلاء اهتمام خاص لأبناء يارون والقوزح وعلما الشعب، الذين توزّعوا على مناطق لبنانية مختلفة، فيما يقيم قسم منهم في رميش وعين إبل ودبل. كما نرجو المساهمة في تأمين مساكن لائقة أو بدلات إيجار ومساعدات معيشية للعائلات المهجّرة إلى حين عودتها، كي لا يتحوّل النزوح المؤقّت إلى واقع دائم يفقد القرى أبناءها ومستقبلها.4. تأمين مقوّمات الصمود واستمرار الحياةدعم الأهالي في قراهم من خلال المساهمة في تأمين الخدمات الأساسية، ولا سيّما المياه والكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية والأدوية والاتصالات. كما نناشدكم دعم المدارس والمؤسسات التربوية وضمان استمراريتها، والمساهمة في تسديد الأقساط المدرسية والجامعية عن العائلات المتعثّرة، ومساعدة الذين فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية. ونرجو إيلاء اهتمام خاص للمزارعين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين، من خلال برامج دعم اقتصادي وإنمائي تساعدهم نشاطهم، وتؤمّن للعائلات أسباب العيش الكريم. فالصمود لا يتحقّق بالمساعدات الطارئة وحدها، بل بتوفير الظروف التي تتيح للإنسان العمل وتربية أبنائه وبناء مستقبله في أرضه.5. تأمين التعويضات العادلة للمتضرّرينالعمل مع الدولة اللبنانية والجهات المعنية والمؤسسات المانحة على إجراء مسح شامل وموثّق للأضرار، ووضع آلية عادلة وشفّافة للتعويض على عائلات الشهداء والضحايا المدنيين والجرحى، وأصحاب المنازل والمؤسسات المتضرّرة أو المدمّرة، وكذلك مزارعي التبغ وأصحاب الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون والمصالح التجارية التي طالها الدمار. كما نرجو دعم جهود إعادة الإعمار وترميم المنازل وتأهيل البنى التحتية، بما يساعد الأهالي على استعادة حياتهم ومصادر رزقهم. ونشدّد على ضرورة ألّا تُترك عائلات الشهداء والضحايا والجرحى وحدها في مواجهة الأعباء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب، بل أن تحظى بالرعاية والمساندة اللائقتين.6. دعم تفعيل مستشفى عين إبل وتعزيز الخدمات الصحيةنرحّب باتفاقية التعاون التي وقّعتها العامة والجيش اللبناني، ممثّلًا بالطبابة العسكرية، ورابطة كاريتاس لبنان، في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦، لضمّ مركز الرعاية الصحية الأولية القائم في مستشفى عين إبل إلى الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية. ونثمّن هذه الخطوة التي تسهم في توفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية لأهالي المنطقة. ونناشدكم مساندة الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاقية، وحشد الدعم لدى المؤسسات الكنسية والجهات المانحة لوضع خطّة مرحلية لتفعيل مستشفى عين إبل، ولا سيّما تشغيل قسم الطوارئ على مدار الساعة، واستكمال تجهيز غرف العمليات ووحدة العناية المركّزة والمختبر الطبي، وتأمين الطواقم الطبية والتمريضية والفنّية اللازمة. كما نرجو المساهمة في تأمين التغطية الاستشفائية لأبناء القرى الحدودية والعائلات المهجّرة المقيمة فيها، ودعم خدمات الإسعاف والنقل الطبي الطارئ. فلا يجوز أن تبقى حياة مريض أو مصاب في حالة حرجة رهنًا بفتح طريق أو تسيير قافلة.7. تعزيز خدمات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في بلدة رميشدعم المركز الطبي العسكري المدني «مركز اللواء الشهيد فرنسوا الحاج» في بلدة رميش، من خلال توفير التجهيزات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية لتعزيز قدرته على تلبية الحاجات الصحية للأهالي. كما نناشدكم المساهمة في تجهيز مركز الدفاع المدني في رميش بالآليات والمعدّات اللازمة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والحرائق وعمليات الإنقاذ، بما يضمن خدمة أهالي القرى الثلاث: رميش وعين إبل ودبل.8. حماية الكنائس والمواقع الدينية والتراثيةالعمل على حماية الكنائس والمواقع الدينية والتراثية في القرى الحدودية، وصونها من التدمير والتعدّيات، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الروحية والتاريخية للمنطقة، وشاهدًا أبنائها وتجذّرهم في أرضهم. ونلفت بصورة خاصة إلى أهمية حماية كنيسة القوزح، لما تمثّله من رمز لإيمان أهل البلدة وتاريخ حضورهم فيها. وفي هذا الإطار، يتوجّه أهالي القوزح بالشكر والتقدير إلى الآباء اليسوعيين الذين ساهموا في إعادة إعمار بلدتهم بين الحربين، ويناشدونهم مواصلة الاهتمام بهذا الإرث الروحي والتاريخي بعد عودتهم، بالتعاون مع المرجعيات الكنسية المعنية.9. تعزيز التنسيق الكنسي والإنساني لمواكبة أوضاع القرى الحدوديةنناشد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان العمل على تأسيس لجنة فاعلة تنبثق عن المجلس، بالتعاون والتنسيق مع السفير البابوي في لبنان، وتضمّ ممثّلين عن الأبرشيات والرهبانيات والمؤسسات الكنسية المعنية ورابطة كاريتاس لبنان، تتولّى متابعة أوضاع القرى الحدودية واحتياجات أبنائها، والسهر على تنفيذ المطالب الواردة في هذا النداء. وتُعنى هذه اللجنة بتحديد الأولويات الإنسانية والصحية والتربوية والاجتماعية والإنمائية، وتنسيق المبادرات والمساعدات، ومتابعة المشاريع بالتعاون مع السلطات اللبنانية والجهات المانحة، بما يضمن استمرارية العمل وفاعليته وتجنّب ازدواجية الجهود. في هذا السياق، نثمّن الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي يبذلها السفير البابوي في لبنان، سيادة المطران باولو بورجيا، والجهود الرعوية والإنسانية التي يبذلها صاحبا السيادة المطران شربل عبد الله والمطران جورج إسكندر، وسائر مطارنة لبنان والانتشار، إلى جانب المنظّمات الإغاثية المحلية والدولية، دعمًا لأهالي الجنوب ومساندةً لهم في محنتهم.10. مواجهة تداعيات انتهاء مهمة "اليونيفيل" وضمان أمن القرى الحدوديةفي ظلّ القرار المتعلّق بإنهاء مهمة قوّة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل)، وما قد يترتّب على انسحابها من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية واجتماعية، نعبّر عن قلقنا العميق حيال مستقبل القرى الحدودية وسلامة سكانها، ولا سيّما أنّ هذه القوّات أدّت، طوال عقود، دورًا مهمًّا في مراقبة الأوضاع الأمنية، والمساهمة في الحدّ من التوتّرات، وتسهيل بعض المبادرات الإنسانية، فضلًا عن مساهماتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. وإنّ انتهاء هذه المهمة، في ظلّ استمرار التوتّرات والاعتداءات والمخاطر الأمنية، يثير مخاوف جدّية من نشوء فراغ قد ينعكس سلبًا على أمن الأهالي وحرية تنقّلهم وحياتهم اليومية، ويزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القرى الحدودية. لذلك، نناشدكم تكثيف المساعي لدى الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل ضمان عدم نشوء أي فراغ أمني أو إنساني نتيجة انتهاء مهمة اليونيفيل، والعمل على وضع ترتيبات وضمانات واضحة وفاعلة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين استمرارية الخدمات والمساعدات الإنسانية. ونشدّد على أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لانسحاب القوّات الدولية، ولا سيّما ما يتعلّق بفرص العمل والحركة التجارية والخدمات والمبادرات التي استفادت منها القرى الحدودية طوال سنوات وجود هذه القوّات. إنّ أهلنا الذين صمدوا في أرضهم وسط الحروب والمخاطر لا يجوز أن يجدوا أنفسهم أمام مرحلة جديدة من القلق والمجهول. ومن حقّهم الحصول على ضمانات فعلية تحمي حياتهم وأمنهم ومستقبلهم".ختم:" إنّ الصمود لا يُقاس بعدد البيوت التي بقيت مأهولة، بل بقدرة أهلها على العيش فيها بكرامة، وتعليم أبنائهم، وتأمين رزقهم وعلاجهم، والتطلّع إلى مستقبل آمن. إنّنا لا نخشى فقط أن نخسر البيت والحجر، بل أن نخسر القرى التي حفظت أسماء أجدادنا وذكراهم، والكنائس التي عمّدت أطفالنا، والحقول التي شهدت تعب أهلنا وكدّهم على مدى أجيال. نخشى أن يأتي يوم تبقى فيه الكنائس قائمة من دون مصلّين، والبيوت واقفة من دون أهل، فتتحوّل قرانا إلى أسماء على الخريطة بعدما كانت أرضًا نابضة بالحياة والإيمان والرجاء. إنّ أهل الجنوب المسيحيين لم يكونوا يومًا عابري سبيل في هذه الأرض، بل هم من نسيجها وتاريخها ومستقبلها وبقاؤهم فيها ليس تحدّيًا لأحد، بل شهادة على أنّ لبنان لا يقوم إلّا بجميع أبنائه، وأنّ تنوّعه هو مصدر غناه ورسالته. لقد صمد أهلنا طويلًا، لكن من المجحف أن يصبح الصمود قدرًا من العزلة والنسيان، أو أن يُطلب من الناس البقاء متجذّرين في أرضهم ثم يُتركوا وحدهم يواجهون الخوف والحاجة والمجهول. إنّنا لا نطلب من الكنيسة أن تحلّ مكان الدولة، بل أن تواصل رسالتها كما عهدناها: صوتًا لمن بات صوتهم خافتًا، وسندًا لمن يخشى أن يُترك وحيدًا، وجسرًا يحمل الرجاء إلى القلوب المتألّمة. ومن هنا، ومع انعقاد العادية التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، نرجو منكم إيلاء أوضاع القرى الحدودية اهتمامًا خاصًا، وتبنّي هذا النداء ومطالبه، والعمل على وضع آلية كنسية فاعلة لمتابعة تنفيذها، وتضمين البيان الختامي للدورة موقفًا واضحًا يؤكّد حقّ الأهالي في البقاء الآمن في أرضهم، وحقّ المهجّرين في العودة الكريمة إلى قراهم ومنازلهم. إنّنا لا نريد أن تتحوّل قرانا إلى ذكرى، ولا أن يصبح أهلها غرباء عن أرضهم. ساعدونا كي تبقى الأجراس تقرع، والكنائس عامرة بالمؤمنين، والبيوت مضاءة بأهلها، والأرض حيّة بأبنائها. ساعدونا كي لا يكون الصمود مجرّد انتظار للمجهول، بل خيارًا الحياة، قائمًا على الأمن والكرامة والعمل والرجاء. إنّنا نضع هذه الصرخة بين أيديكم، واثقين بأنّ الكنيسة التي رافقت أبناءها في زمن المحن ستبقى إلى جانبهم، ومقدّرين ما تبذلونه من جهود روحية وإنسانية ووطنية. نسأل الله، بشفاعة سيّدتنا مريم العذراء، ملكة السلام، أن يحفظ أهلنا وقرانا ووطننا، وأن يمنح لبنان سلامًا عادلًا ودائمًا، ويحوّل الخوف إلى طمأنينة، والنزوح إلى عودة، والألم إلى رجاء، وأن تبقى أرض الجنوب أرض لقاء وحياة وسلام لجميع أبنائها. تفضّلوا بقبول أسمى آيات الاحترام والتقدير والامتنان".رؤساء البلديات الموقّعون على النداء: رئيس بلدية رميش حنّا العميل ، رئيس بلدية دبل عقل نذّاف ، رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش ، رئيس بلدية علما الشعب شادي صباح ورئيس بلدية القوزح شربل رزق.