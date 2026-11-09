تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة إستقبالات للمفتي دريان في دار الفتوى

Lebanon 24
09-11-2026 | 06:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلسلة إستقبالات للمفتي دريان في دار الفتوى
سلسلة إستقبالات للمفتي دريان في دار الفتوى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من القائمين على المؤتمر الدولي السادس "جهود الإمام الشافعي في تعزيز حجّية السنّة النبوية"، الذي نظمته أكاديمية الإمام البخاري الدولية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمينيسوتا الذي أقيم برعاية مفتي الجمهورية.
Advertisement

وضمّ الوفد الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي رئيس مجمع الإمام البخاري ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتوروليد بن إدريس المنيسي رئيس الجامعة الإسلامية بمينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية، الشيخ الدكتور أحمد الأمين مدير المؤتمر وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الدكتور شادي ظاظا رئيس جمعية "رحمة حول العالم" في الولايات المتحدة الأميركية.

وأطلع الوفد المفتي دريان، على مجريات المؤتمر، وما شهده من أبحاث ومناقشات علمية تناولت جهود الإمام الشافعي في تأصيل حجّية السنّة النبوية، ومكانتها في التشريع الإسلامي، وسبل الإفادة من منهجه في مواجهة الشبهات المعاصرة وتعزيز التعليم الشرعي وتطبيقاته التربوية.

كما عرض الوفد أبرز ما خلص إليه المؤتمر من توصيات علمية وتربوية، مؤكدا التقدير لرعاية المفتي ودعمه لهذه الجهود العلمية في خدمة السنّة النبوية ونشر العلم الشرعي.

و قدّم الوفد إلى المفتي دريان درع شكر وتقديروكتابَين يضمّان تفاصيل أعمال المؤتمر وأبحاثه والتوصيات الصادرة عنه، توثيقًا لحصيلته العلمية.

من جهته، بارك المفتي للوفد نجاح المؤتمر، متمنّيًا لهم دوام القبول والسداد في جهودهم العلمية والدعوية.

وفد اتحاد بلديات الكورة

واستقبل المفتي دريان وفد اتحاد بلديات الكورة برئاسة مالك فارس، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التداول في الشؤون العامة والقضايا التي تهم منطقة الكورة، واكد الوفد دعمه وتأييده  لمواقف المفتي الوطنية .

وفد "القوى الشعبية"

واستقبل المفتي دريان وفد "القوى الشعبية" برئاسة محمد مطر، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، وتم خلال اللقاء عرض المواضيع الوطنية والعمل على توحيد الصف، كما اطلعوا  المفتي على أهداف القوى الشعبية، ودعوه لزيارة منطقة المنية، وقدموا له درعا تكريمية عربون محبة وتقدير.
 
مواضيع ذات صلة
مجلس المفتين: المفتي دريان هو الأمين على دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: دار الفتوى لن تسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان وجه رسالة من دار الفتوى في طرابلس إلى فاعلياتها: توحّدوا في الرؤية والعمل
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد جنبلاط يعرض المستجدات مع المفتي دريان ويُهديه مذكراته
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 15:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

الإسلام

من جهته

جمهورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-11-09
Lebanon24
07:54 | 2026-11-09
Lebanon24
07:54 | 2026-11-09
Lebanon24
07:46 | 2026-11-09
Lebanon24
07:30 | 2026-11-09
Lebanon24
07:18 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24