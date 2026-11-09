سلسلة إستقبالات للمفتي دريان في دار الفتوى

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استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى، وفدا من القائمين على المؤتمر الدولي السادس "جهود الإمام الشافعي في تعزيز حجّية السنّة النبوية"، الذي نظمته أكاديمية الإمام البخاري الدولية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمينيسوتا الذي أقيم برعاية مفتي الجمهورية.وضمّ الوفد الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي رئيس مجمع الإمام البخاري ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتوروليد بن إدريس المنيسي رئيس الجامعة الإسلامية بمينيسوتا في الأميركية، الشيخ الدكتور أحمد الأمين مدير المؤتمر وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الدكتور شادي ظاظا رئيس جمعية "رحمة حول العالم" في الولايات المتحدة الأميركية.وأطلع الوفد المفتي دريان، على مجريات المؤتمر، وما شهده من أبحاث ومناقشات علمية تناولت جهود الإمام الشافعي في تأصيل حجّية السنّة النبوية، ومكانتها في التشريع الإسلامي، وسبل الإفادة من منهجه في مواجهة الشبهات المعاصرة وتعزيز التعليم الشرعي وتطبيقاته التربوية.كما عرض الوفد أبرز ما خلص إليه المؤتمر من توصيات علمية وتربوية، مؤكدا التقدير لرعاية المفتي ودعمه لهذه الجهود العلمية في خدمة السنّة النبوية ونشر الشرعي.و قدّم الوفد إلى المفتي دريان درع شكر وتقديروكتابَين يضمّان تفاصيل أعمال المؤتمر وأبحاثه والتوصيات الصادرة عنه، توثيقًا لحصيلته العلمية.، بارك المفتي للوفد نجاح المؤتمر، متمنّيًا لهم دوام القبول والسداد في جهودهم العلمية والدعوية.وفد اتحاد بلديات الكورةواستقبل المفتي دريان وفد اتحاد بلديات الكورة برئاسة مالك فارس، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التداول في الشؤون العامة والقضايا التي تهم منطقة الكورة، واكد الوفد دعمه وتأييده لمواقف المفتي الوطنية .وفد "القوى الشعبية"واستقبل المفتي دريان وفد "القوى الشعبية" برئاسة محمد مطر، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، وتم خلال اللقاء عرض المواضيع الوطنية والعمل على توحيد الصف، كما اطلعوا المفتي على أهداف القوى الشعبية، ودعوه لزيارة منطقة المنية، وقدموا له درعا تكريمية عربون محبة وتقدير.