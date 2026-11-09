الخطيب: "المقاومة" أصبحت شريكة في صنع عالم جديد

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رأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أن أصبحت شريكة في صنع عالم جديد، وقد بدأت ملامح هذا التغيير تظهر في الأميركية نفسها، مع الهزيمة التي تلقّاها وحزبه، ومع تراجع مواقع العنصريين في العالم، ومن بينهم العنصريون في ".وقال الخطيب من حسينية بلدة حزّرتا البقاعية "إن ما دفعناه في في مواجهة العدو كان، من جملة أهدافه، الدفاع عن العيش المشترك، الذي لا تقبله ولا تريده، لأنها تريد دولا على نموذجها العنصري، حتى تبرر وجودها وتبرر سياساتها" . وأكد "أننا لا نقبل التمييز في الحقوق والواجبات على أساس ديني أو مذهبي. فهذا ليس من ديننا. وحين نختلف مع بعض التيارات السياسية، لا يجوز أن نلصق مواقفها بالدين أو المذهب الذي تنتمي إليه".