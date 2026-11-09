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لبنان

الخطيب: "المقاومة" أصبحت شريكة في صنع عالم جديد

Lebanon 24
09-11-2026 | 07:09
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الخطيب: المقاومة أصبحت شريكة في صنع عالم جديد
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رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أن المقاومة أصبحت شريكة في صنع عالم جديد، وقد بدأت ملامح هذا التغيير تظهر في الولايات المتحدة الأميركية نفسها،  مع الهزيمة التي تلقّاها ترامب وحزبه، ومع تراجع مواقع العنصريين في العالم، ومن بينهم العنصريون في لبنان".  
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وقال الخطيب من حسينية بلدة حزّرتا البقاعية "إن ما دفعناه في جنوب لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي كان، من جملة أهدافه، الدفاع عن العيش المشترك، الذي لا تقبله إسرائيل ولا تريده، لأنها تريد دولا على نموذجها العنصري، حتى تبرر وجودها وتبرر سياساتها" . وأكد "أننا لا نقبل التمييز في الحقوق والواجبات على أساس ديني أو مذهبي. فهذا ليس من ديننا. وحين نختلف مع بعض التيارات السياسية، لا يجوز أن نلصق مواقفها بالدين أو المذهب الذي تنتمي إليه".
 
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