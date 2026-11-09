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لبنان

بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية

Lebanon 24
09-11-2026 | 07:54
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بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية
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وصل إلى لبنان وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، لإجراء جولة من المباحثات مع الوفد اللبناني المفاوض الذي يرأسه وزير المالية ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكمية مصرف لبنان وممثلون عن رئاستي الجمهورية والحكومة الى جانب الخبراءالمختصين.
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وتتركّز جولة المفاوضات على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية في وزارة المالية، عند التاسعة من صباح الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني، على أن تتواصل جلسات المناقشات في فندق فينيسيا ضمن برنامج عمل يمتدّ لأربعة أيام.

وتُختتم المباحثات بجلسة تُعقد يوم الجمعة ١٣ تشرين الثاني، عند الثانية بعد الظهر".

وإذ شكر المكتب الاعلامي في وزارة المالية، "الزملاء في وسائل الاعلام على تعاونهم الدائم"، أكد "أهمية الحدث باعتباره خطوة اساسية للوصول الى حل بشأن ازمة المصارف واعادة الودائع للمودعين، كما والدفع نحو الوصول الى التشريعات الملائمة لانجاز الاتفاق مع الصندوق والذي طالت مفاوضاته لسنوات".
 
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