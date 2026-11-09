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لبنان

هاني: لدعم المزارعين وتعزيز استهلاك الزيت اللبناني

Lebanon 24
09-11-2026 | 08:25
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أقيم "مهرجان الزيتون 2026" في بلدة مزرعة الشوف، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره وحسام حرب ممثلا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائب الدكتور بلال عبدالله، كريم حمادة ممثلا النائب مروان حمادة، جريس عون ممثلا النائب جورج عدوان، إلى رؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية واقتصادية وتربوية وكشفية وفنية وممثلي جمعيات أهلية وحشد من أبناء المنطقة ومحبي الزراعة والطبيعة. في مناسبة جمعت بين الاحتفاء بالموسم الزراعي وإبراز التراث المحلي ودعم المزارعين والمنتجين.
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واستهل هاني مشاركته بقطاف الزيتون في أحد بساتين البلدة، ثم شارك في غرس شجرة زيتون، إلى جانب رئيس بلدية مزرعة الشوف نصر البعيني وأعضائها، وممثلي نادي "التعاضد الرياضي" والنواب وممثليهم، في مبادرة رمزية جسدت التمسك بالأرض والحرص على استدامة زراعة الزيتون وصون هذا الإرث الزراعي.

وافتتحت فعاليات المهرجان بكلمات لكل رئيس البلدية نصر البعيني ورئيس نادي "التعاضد الرياضي" حازم البعيني ورئيس جمعية "التعاضد الاجتماعي" حسيب ذبيان، رحبوا فيها بالحضور، وشكروا وزير الزراعة على رعايته ومشاركته، وأكدوا "أهمية المهرجان في إبراز مكانة الزيتون في المنطقة ومساندة المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي وتنشيط السياحة الزراعية والريفية".

هاني

بدوره شدد الوزير هاني في كلمته، على "المكانة الزراعية والاقتصادية والغذائية لشجرة الزيتون وزيتها، بوصفهما جزءا أصيلا من الهوية الزراعية والتراث اللبناني"، مؤكدا "أهمية العناية بهذا القطاع وتعزيز حضوره في الاقتصاد الريفي".

وأشار إلى أن منطقة الشوف "تضم نحو مليون شجرة زيتون، بما يعكس حجم هذه الثروة ودورها في دعم المزارعين والأسر المنتجة"، ولفت إلى أن "معدل استهلاك الفرد في لبنان يبلغ نحو خمسة ليترات من زيت الزيتون سنويا"، داعيا إلى "تشجيع استهلاك الزيت اللبناني ودعم إنتاجه المحلي".

وتطرق هاني إلى الفوائد الصحية والغذائية لزيت الزيتون، فدعا إلى "تصحيح المفاهيم الشائعة بشأن علاقته بالكوليسترول"، مشيرا إلى "أهمية تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن".

وتقديرا للمشاركة والدعم، قدم المنظمون دروعا تكريمية لكل من الوزير هاني وممثل النائب تيمور جنبلاط. كما شهد المسرح غرس شجرة زيتون في حاوية زراعية، تمهيدا لرعايتها ونقلها لاحقا إلى مكان عام، لتبقى شاهدا على المناسبة ورسالتها في التمسك بالأرض.

وتخلل المهرجان فقرات فنية ووصلات فلكلورية من التراث اللبناني، عكست غنى الموروث الثقافي والشعبي للمنطقة وأضفت أجواء احتفالية على اللقاء.

وفي ختام المهرجان، جال هاني في أجنحة العارضين والمنتجين، واطلع على المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية، مثنيا على جهود المشاركين والمنظمين، مؤكدا "أهمية هذه المبادرات في مساندة المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي وتوسيع فرص تسويق المنتجات اللبنانية".

وجمع المهرجان بين الاحتفاء بالأرض وإنتاجها والتعريف بتراث المنطقة، مؤكدا دور المبادرات المحلية في تنشيط الاقتصاد الريفي وصون الزيتون بوصفه ثروة وطنية ومصدر رزق وإرثا تتناقله الأجيال.
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