القصيفي تسلم وثيقة "الرابطة الوطنية للحوار": نحو رؤية واضحة ومستقبل أفضل للبنان

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إستقبل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في دار النقابة، وفدا من "الرابطة الوطنية للحوار" برئاسة البروفسور رائف رضا، ضم، الدكاترة محمد صبحي ياغي، حسين ناصر الدين، سميح برجاوي، جان أبو حيدر وطلال عبدالخالق.رضاوبعد أن سلم رضا النقيب القصيفي وثيقة الرابطة، ألقى كلمة عرف فيها بالمجموعة واهدافها، فقال: "نحن مجموعة تمثل الشرائح الوطنية المستقلة كافة ومن مختلف الطوائف التي تشبه . حوارنا ليس حوار أديان، لأن حوار الأديان ليس من اختصاصنا أولا، وقد أثبت الواقع في البلد أن حوار الأديان لم يحقق نتيجة، لأنه يخرج في النهاية بثقافة تختزل في صفحة واحدة يقال لك فيها "هذا هو البلد". إلتقينا مجموعات وطنية عدة لتعزيز ثقافة الحوار. نحن طبقة مثقفة في هذا البلد، طبقة ترى وطنها يحترق ولا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي تتفرج. إن تعزيز ثقافة الحوار مدخل أساسي لبناء وطن ومد جسور التواصل بين بعضنا البعض".اضاف: "ثانيا، في ما يتعلق بمفهوم الدولة، فكلنا نريدها دولة عادلة تنصفنا جميعا، بحيث لا يستطيع أحد تخطيها. فهي الحامي والراعي للجميع. ثم وجدنا أن النقطة الأساسية تكمن في مساحة لبنان البالغة 10,452 كيلومترا مربعا، فكلنا ننادي بالسلطة الوطنية. لقد حل بالجنوب ما حل به، وبغض النظر عن الأسباب والمسببات، فقد رأينا الناس تتألم ورأينا كيف تهجر وعاشت أوضاعا قاسية، ووجدنا أن البعض كان ينظر إلى الوضع اللبناني وكأنه مغلوب على أمرهم. وحين لا نجد تضامنا وطنيا حقيقيا، تكون هناك مشكلة".وتابع: "لقد سمعنا بعض الأصوات تصدر من هنا وهناك فيها الكثير من التحدي والاستفزاز. فإذا أصابت ابن وطنك مشكلة، بغض النظر عن الأسباب، يجب مواجهتها بالتعاون جميعا واحتضان بعضنا البعض، لا أن نشمت. بعد ذلك، ما نركز عليه هو مفهوم المواطنة. فعندما تقول إنك مواطن، فماذا يعني ذلك؟ معناه أن ما يقال لي يقال لك، وأن الوطن يجمعنا لندعم بعضنا ونحب بعضنا. المواطنة مفهوم عالمي تمتلكه كل الدول، أما عندنا، فقد أصبحت المواطنة وجهة نظر. ثم يأتي موضوع حرية التعبير كما ينص ، أنا حر فيما أقول إن لم يعجبني رأيك، ولكن ليكن ذلك تحت سقف الأخلاقيات. بإمكانك القول إنك لا تحب رأيي أو فكرتي، ولكن لا داعي لوصفي بالخيانة أو العمالة، وللأسف هذا ما نلمسه ونراه اليوم. وفي الوقت ذاته، فإن الحروب في لبنان منذ عام 1943 وحتى يومنا هذا ما زالت تتكرر. انظر من عام 1943 إلى اليوم، مرورا بأحداث 1958 و1975، وتلاحظ كيف تعرض اللبناني لموجات متكررة من الحروب. لذلك يجب أن نصل كحد أدنى إلى نتيجة تبعد لبنان عن الصراعات".واردف: "هناك أيضا موضوع رجال الدين. فدور رجال الدين في العالم هو العمل على وحدة الوطن وليس اي شيء وتقريب وجهات النظر وترسيخ الأخلاق. وما نراه اليوم من مناكفات ذات منحى طائفي لا يدعو إلى الاطمئنان. من هنا فإن حوارنا ليس حوار أديان، بل حوار من أجل لبنان. لبنان الثقافة والعلم واحترام المعايير العلمية والثقافية، واحترام المؤسسات التعليمية ولبنان الحضارة، وهذا ما نبتغيه جميعا. وإلى أين سيصل بنا هذا الحوار؟ سيصل بنا إلى ما يسمى بالوحدة الوطنية. فهي أساس بلدنا والحاضنة الأساسية لمشروعنا. الوحدة وطنية هي سلاحنا الأقوى ولا يوجد سلاح أقوى من ذلك. فالعدو إذا أراد مهاجمتك ووجدك متماسكا وكلمتك واحدة، يتيقن أن هذا البلد مستعص على الاحتلال وعلى كل شيء. هذه هي البنود التي تتضمنها وثيقتنا".وقال: "في الخلاصة، حوارنا هو حوار إنقاذي، ليس بحوار ديني ولا حوار سياسي تقليدي، بل هو حوار لإنقاذ هذا البلد لكي تتجمع طاقات الوعي فيه وتتكاتف الأيدي لحماية هذا الوطن بكفاياتنا ومحبتنا، فهو يتسع للجميع رغم الاختلاف الذي ينبغي أن يوضع ضمن إطار وطني جامع".القصيفيورحب النقيب القصيفي بالحضور و"بكل مبادرة تطلق دينامية حوارية في البلد، لأنه، أي بلد يشابه لبنان في تركيبته التعددية القائمة على التنوع لا يمكن صهره في قالب واحد، وبالتالي فإن هكذا تركيبة تلد دينامية حوار دائم بين مكونات الوطن".ورأى أن "رفض الحوار هو أمر خارج عن المألوف في حياتنا اللبنانية. إذ طالما كان التراحم والتفاعل الإنساني قائما بين المواطنين حتى في أصعب لحظات الحرب. التدخلات السياسية الدولية والإقليمية وتقاطعها مع هواجس ومخاوف الطوائف والمذاهب، تنشأ حالات توتر تهيئ الطريق أمام الصدام. وهي أمور معقدة ذات جذور تاريخية عميقة، لا سيما في بلد لم ننجح للأسف في بناء روح المواطنة فيه".أضاف: "من هنا أقول، إن جهودكم مبرورة ومشكورة ويجب أن تتواصل. فلا يجب أن نيأس، بل يجب أن نحافظ وثقافة رجاء بأن التغيير ممكن. والحوار، ثم الحوار، ثم الحوار، هو أمر لا بديل عنه لتجنب الصدام، ولهدف إنتاج دولة قوية تفرض قانونها على الجميع وتصون ثقافة الحياة المشتركة الجامعة. أما في ما يخص اتفاق الطائف والدستور، فدعونا نطبق اتفاق الطائف أولا، ونحدد مواطن الخلل لمعالجتها، فنحن لم ننفذ منه سوى الجزء اليسير الذي غلب عليه منطق تقاسم الحصص والمناصب، بعيدا عن روحيته الفلسفية الأصيلة في بناء الدولة".وقال: "في ما يتعلق بالعلاقة الإسلامية ، فنحن بحاجة ماسة اليوم لأن نفهم بعضنا فهما عميقا بعيدا عن الانقسامات التي تنعكس سلبا على الأداء السياسي. والإعلام أيضا، للأسف، وبسبب الانقسام السياسي الحاد أصيب بتصدعات، مع أنه من واجب الإعلاميين تسليط الضوء على الخلل ونقل الحقيقة بحذافيرها مع تحمل المسؤولية، شرط الحفاظ على كرامة الإنسان والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض. وعليه، فإننا نؤيد أهداف مبادرتكم الحوارية، وأرى ضرورة أن ترعى مثل هذه اللقاءات مرجعيات كبرى، كالرئاسة الأولى، لتوفير سقف وطني جامع يحمي اللبنانيين من الانفجار".وتابع: "وفي الشأن الدفاعي، على الدولة ان تقوم بواجبها في حماية أبنائها وشعبها عبر تمكين بالعتاد والتدريب ليكون الحامي الحقيقي للحدود والشعب"، ناصحا "الرابطة الوطنية للحوار"، "بمتابعة هذه المبادرة والتواصل مع مختلف الجهات، والخروج بتقرير يوثق نتائج هذه الجولات في كتاب يبرز نقاط التقاطع والجامع المشترك الذي يؤسس لتوطيد أواصر اللحمة الوطنية، ويحدد نقاط التباين لنعمل معا على تقليصها للوصول إلى رؤية واضحة ومستقبل أفضل للبنان".