الحجار ومنسى بحثا في التدابير الامنية في بيروت

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عقد وزيرا الداخلية والبلديات والدفاع الوطني اللواء اجتماعا، قبل ظهر اليوم في ، للتداول في الوضع الأمني في البلاد وتنسيق الإجراءات الأمنية، لا سيما في .وتناول اللقاء التدابير الميدانية التي تنفذها لملاحقة مرتكبي جرائم السلب والنشل وتعزيز الأمن في الشوارع والأحياء في العاصمة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين والجيش اللبناني في إطار المهام الأمنية بما يضمن تكامل الجهود والاستجابة الفاعلة للتحديات القائمة.واستقبل الوزير محافظ بيروت القاضي وطلب منه الإسراع في إصلاح شبكة كاميرات المراقبة التي تغطي مدينة بيروت وتركيبها، والعمل على إنارة الشوارع كافة، بما يساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز المراقبة وتحسين القدرة على متابعة الأوضاع الأمنية في مختلف الأماكن.كما طلب تكليف فوج حرس بيروت تكثيف انتشاره الميداني، وتركيز جهوده على تدابير الأمن والسير، قبل أي مهمة أخرى.