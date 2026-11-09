الحجار ومنسى بحثا في التدابير الامنية في بيروت

عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار
والدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
اجتماعا، قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية
، للتداول في الوضع الأمني في البلاد وتنسيق الإجراءات الأمنية، لا سيما في بيروت
.
وتناول اللقاء التدابير الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية
لملاحقة مرتكبي جرائم السلب والنشل وتعزيز الأمن في الشوارع والأحياء في العاصمة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين قوى الأمن الداخلي
والجيش اللبناني في إطار المهام الأمنية بما يضمن تكامل الجهود والاستجابة الفاعلة للتحديات القائمة.
واستقبل الوزير الحجار
محافظ بيروت القاضي مروان عبود
وطلب منه الإسراع في إصلاح شبكة كاميرات المراقبة التي تغطي مدينة بيروت وتركيبها، والعمل على إنارة الشوارع كافة، بما يساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز المراقبة وتحسين القدرة على متابعة الأوضاع الأمنية في مختلف الأماكن.
كما طلب تكليف فوج حرس بيروت تكثيف انتشاره الميداني، وتركيز جهوده على تدابير الأمن والسير، قبل أي مهمة أخرى.