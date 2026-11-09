تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشرى للبنانيين... رحلات الأعياد إلى لبنان ممتلئة بنسبة 100%

Lebanon 24
09-11-2026 | 09:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بشرى للبنانيين... رحلات الأعياد إلى لبنان ممتلئة بنسبة 100%
بشرى للبنانيين... رحلات الأعياد إلى لبنان ممتلئة بنسبة 100% photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفرجان عبود، "أن وضع القطاع السياحي في لبنان لا يزال مقلقا، في ظل عدم استعادة الحركة السياحية زخمها السابق نتيجة الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
Advertisement

وأوضح عبود "أن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين يعدان، بطبيعتهما، من الأشهر التي تشهد ركوداً سياحيا في لبنان"، مشيراً إلى "أن الحركة تبدأ بالتحسن اعتباراً من مطلع كانون الأول، لتبلغ ذروتها بين 18 كانون الأول ونهاية الشهر، وتستمر حتى مطلع كانون الثاني".

وكشف عبود "أن الرحلات المتجهة إلى لبنان من عدد من الوجهات الرئيسية، بينها لندن وباريس ودبي والرياض وجدة ومدريد وأثينا، خلال فترة الأعياد، سجلت نسب امتلاء بلغت 100 في المئة، مؤكداً أن هذه الحجوزات أُنجزت بالفعل، رغم أن موعد الرحلات لا يزال بعيداً نسبياً".

ولفت إلى "أن بعض الوجهات شهدت إضافة رحلات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد، ولا سيما دبي وباريس، كاشفاً عن تسيير نحو 10 رحلات إضافية من دبي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 كانون الأول".

وقال :"رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يمكن التعويل عليها وحدها، خصوصاً أن الحركة المرتقبة تبقى محصورة بفترة زمنية قصيرة، ولا تكفي لإنقاذ القطاع أو تعويض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى "أن السياحة تواجه مجموعة من التحديات، في مقدمها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الدخل الفردي، وارتفاع كلفة المعيشة والسفر، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الأكلاف التشغيلية للمؤسسات السياحية".

وكشف عبود "أن المصاريف التشغيلية تضاعفت، ما جعل العمل خلال موسم الصيف الماضي بالغ الصعوبة"، وقال :"نحن اشتغلنا بالصيف من لحم الحي".

وأكد "أن المؤسسات السياحية بالكاد تمكنت من تجاوز أشهر الصيف الأربعة، نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع المردود".

وشدد على "أن المشكلة لا تقتصر على عدد الوافدين إلى لبنان، بل تشمل أيضا قدرتهم على الإنفاق خلال إقامتهم". وأوضح أن "تراجع القدرة الشرائية يفرض ضرورة التركيز على حجم الإنفاق السياحي ومتوسط مدة الإقامة، بدلاً من الاكتفاء بمؤشرات ارتفاع أعداد القادمين".

وأشار عبود إلى "أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات انعكس زيادةً في كلفة السفر جواً، لافتاً إلى أن أسعار تذاكر الطيران للمغتربين القادمين من الوجهات البعيدة ارتفعت بنحو 40 إلى 45 في المئة، فيما سجلت تذاكر الرحلات بين لبنان وأوروبا ارتفاعاً تراوح بين 35 و40 في المئة".
مواضيع ذات صلة
بشرى إلى اللبنانيين: قروض الإسكان تعود والسقف 100 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس البرلمان الإيراني: تحقيق طلباتنا أو طلبات الأميركيين بنسبة 100% لن يتحقق
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة العالم الروسي الذي شارك في التحضير لأول رحلة بشرية إلى الفضاء عن 95 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع التحويلات بنسبة 30%.. هل شريان لبنان المالي مُهدّد؟
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الرئيسي

أوروبا

الرياض

التركي

باريس

الترك

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-11-09
Lebanon24
10:24 | 2026-11-09
Lebanon24
10:04 | 2026-11-09
Lebanon24
10:00 | 2026-11-09
Lebanon24
09:42 | 2026-11-09
Lebanon24
09:23 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24