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لبنان

مرفأ طرابلس يسجل رقما قياسيا جديدا خلال شهر تشرين الأول

Lebanon 24
09-11-2026 | 09:13
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مرفأ طرابلس يسجل رقما قياسيا جديدا خلال شهر تشرين الأول
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سجّل مرفأ طرابلس خلال شهر تشرين الأول 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات، بلغ 18,714 حاوية، في إنجاز يعكس النمو المتواصل في نشاط المرفأ وتطوّر قدراته التشغيلية، ويؤكد تنامي دوره في حركة التجارة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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وأشار بيان، الى "ان هذا الإنجاز، يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المرفأ لدى شركات الملاحة العالمية، إلى جانب تطوّر إمكاناته التشغيلية واللوجستية، بما يعزز موقعه كمركز للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ويسهم في دعم الاقتصاد اللبناني".

وأكد رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس، المهندس إسكندر بندلي، أن "هذا الرقم القياسي لا يقتصر على كونه إنجازًا تشغيليًا، بل يشكّل محطة مهمة في مسيرة تطوير المرفأ، ويؤكد المضي بثبات نحو ترسيخ موقعه كميناء محوري في المنطقة، وهو ثمرة رؤية تطويرية وجهود متكاملة لتعزيز قدراته التنافسية واستقطاب المزيد من حركة التجارة البحرية الدولية".

وتوجّه بندلي بالشكر والتقدير إلى شركة CMA CGM على" ثقتها المستمرة بمرفأ طرابلس، ودورها الأساسي في تنمية حركة الحاويات وتنشيط العمل فيه"، مؤكدًا "أهمية هذه الشراكة في تحقيق المزيد من الإنجازات وتطوير النشاط الملاحي".

وختم بندلي بالتأكيد أن "مرفأ طرابلس يتطلع إلى الاضطلاع بدور أكبر في مستقبل التجارة البحرية في شرق المتوسط، انطلاقًا من إمكاناته وموقعه الاستراتيجي، وبما يؤهله ليكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا واعدًا".
 
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