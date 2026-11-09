مداهمة شقة في عرمون.. وتوقيف 3 أشخاص

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أعلنت أن مفرزة استقصاء نفّذت مداهمة لشقة في منطقة ، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وضبط كميات من المواد المخدرة المعدّة للترويج، إلى جانب سلاح حربي ومبالغ مالية.وأوضحت المديرية، في بيان، أن العملية جاءت بعد توافر معلومات عن نشاط لترويج المخدرات في بعرمون، حيث باشرت العناصر الأمنية عمليات المتابعة قبل مداهمة الشقة وتوقيف ثلاثة أشخاص من الجنسية ، وفق إفاداتهم، وهم: م. ك. ع. (مواليد 1988)، وا. ع. (مواليد 1991)، وح. م. ح. (مواليد 2008).وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مئات العبوات والأكياس التي تحتوي على مواد مخدرة مختلفة، بينها حشيشة الكيف، إضافة إلى نحو 710 حبات كبتاغون.كما صادرت القوى الأمنية مسدساً حربياً وممشطاً فارغاً، ودراجة نارية، ومبالغ مالية بالدولار الأميركي والليرة ، فضلاً عن ستة هواتف خلوية وشريحتي اتصال.وجرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، بناءً على إشارة المختص.