تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مداهمة شقة في عرمون.. وتوقيف 3 أشخاص

Lebanon 24
09-11-2026 | 11:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مداهمة شقة في عرمون.. وتوقيف 3 أشخاص
مداهمة شقة في عرمون.. وتوقيف 3 أشخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مفرزة استقصاء جبل لبنان نفّذت مداهمة لشقة في منطقة عرمون، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وضبط كميات من المواد المخدرة المعدّة للترويج، إلى جانب سلاح حربي ومبالغ مالية.
Advertisement

وأوضحت المديرية، في بيان، أن العملية جاءت بعد توافر معلومات عن نشاط لترويج المخدرات في شارع مريم بعرمون، حيث باشرت العناصر الأمنية عمليات المتابعة قبل مداهمة الشقة وتوقيف ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية، وفق إفاداتهم، وهم: م. ك. ع. (مواليد 1988)، وا. ع. (مواليد 1991)، وح. م. ح. (مواليد 2008).

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مئات العبوات والأكياس التي تحتوي على مواد مخدرة مختلفة، بينها حشيشة الكيف، إضافة إلى نحو 710 حبات كبتاغون.

كما صادرت القوى الأمنية مسدساً حربياً وممشطاً فارغاً، ودراجة نارية، ومبالغ مالية بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، فضلاً عن ستة هواتف خلوية وشريحتي اتصال.

وجرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 أشخاص... هذا ما يفعلونه بأطفال قاصرين
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيف عامل "دليفري" ومُداهمة شقة... هذا ما ضبطته الجمارك (صور)
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة في الكورة تنتهي بتوقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر وممنوعات
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مُداهمة شقة... وضبط "بوتوكس" و"فيلر" وأدوية تنحيف مهربة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

جبل لبنان

مديرية ال

شارع مريم

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-11-09
Lebanon24
16:42 | 2026-11-09
Lebanon24
16:06 | 2026-11-09
Lebanon24
16:03 | 2026-11-09
Lebanon24
16:01 | 2026-11-09
Lebanon24
16:00 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24