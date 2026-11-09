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لبنان

مبنى من 5 طوابق لقصر عدل عكار.. إشادة قضائية بالمبادرة

Lebanon 24
09-11-2026 | 11:30
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مبنى من 5 طوابق لقصر عدل عكار.. إشادة قضائية بالمبادرة
مبنى من 5 طوابق لقصر عدل عكار.. إشادة قضائية بالمبادرة photos 0
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أشاد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بمبادرة اتحادات بلديات عكار تأمين مبنى مؤلف من خمسة طوابق ليكون مقراً لقصر عدل المحافظة، بمسعى من نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر.

وتوجّه الحاج، بتكليف من مجلس القضاء الأعلى، بالشكر إلى بلديات عكار على المبادرة، معتبراً أنها تعكس تمسّك المحافظة بالمؤسسات الشرعية، كما نوّه بجهود بلدية القبيات في تأمين مقر لمحكمتها ونقلها إليه.

وأكدت النيابة العامة التمييزية أن الخطوة تهدف إلى تعزيز العمل القضائي في عكار، وتسهيل وصول المواطنين والمحامين إلى المحاكم، بما يسهم في تسريع البت بالقضايا.

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النيابة العامة التمييزية

مجلس القضاء الأعلى

النيابة العامة

محكمة التمييز

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