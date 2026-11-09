مبنى من 5 طوابق لقصر عدل عكار.. إشادة قضائية بالمبادرة

أشاد لدى القاضي أحمد رامي الحاج بمبادرة اتحادات بلديات تأمين مبنى مؤلف من خمسة طوابق ليكون مقراً لقصر عدل المحافظة، بمسعى من نقيب المحامين في مروان .

وتوجّه الحاج، بتكليف من ، بالشكر إلى بلديات عكار على المبادرة، معتبراً أنها تعكس تمسّك المحافظة بالمؤسسات الشرعية، كما نوّه بجهود بلدية القبيات في تأمين مقر لمحكمتها ونقلها إليه.

وأكدت أن الخطوة تهدف إلى تعزيز العمل القضائي في عكار، وتسهيل وصول المواطنين والمحامين إلى المحاكم، بما يسهم في تسريع البت بالقضايا.