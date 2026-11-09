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لبنان

شبكة لتزوير المستندات المصرفية والتجارية في قبضة قوى الأمن.. وتوقيف 5 أشخاص

Lebanon 24
09-11-2026 | 12:22
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شبكة لتزوير المستندات المصرفية والتجارية في قبضة قوى الأمن.. وتوقيف 5 أشخاص
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كشف شبكة متورطة في تزوير مستندات مصرفية وتجارية ورسمية، وتوقيف خمسة أشخاص على خلفية القضية، بعد شكوى تقدم بها بنك البحر المتوسط بجرم التزوير واستعمال المزوّر.
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وأوضحت المديرية، في بيان، أن مفرزة بيروت القضائية باشرت تحقيقاتها، وتمكنت من توقيف شخص يُدعى "ح. ن." (مواليد 1975، لبناني)، كان ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، بعدما أظهرت التحريات وجود أدلة على تورطه مع آخرين في تزوير مستندات، بينها أوراق تتعلق بزيادة رساميل شركات.

وبنتيجة المتابعة، أوقفت القوى الأمنية المشتبه به الرئيسي "م. ع. ر." (مواليد 1994، لبناني) في منطقة الحمرا، حيث اعترف خلال التحقيق بتنفيذ عمليات التزوير داخل منزله في بشامون.

وعلى الأثر، داهمت دورية أمنية المنزل وضبطت معدات وأوراقاً مرتبطة بعمليات التزوير، قبل أن تعثر على حاسوب وحقيبة أختام نُقلا إلى منزل ذويه في حي السلم.

وكشفت التحقيقات عن تزوير مجموعة واسعة من الوثائق، شملت كشوفات حسابات مصرفية، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسية وجامعية، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، وشهادات تسجيل شركات، إضافة إلى بطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، فضلاً عن ضبط 16 ختماً مزوراً.

كما أوقفت المفرزة ثلاثة مشتبه بهم آخرين، هم "أ. ي. ح." (مواليد 1986)، و"ح. س." (مواليد 1978)، و"ح. ع." (مواليد 1965)، وجميعهم لبنانيون.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت قوى الأمن صور ثلاثة من الموقوفين، داعية كل من وقع ضحية أعمالهم إلى مراجعة مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن بمنطقة فردان، أو الاتصال على الرقم 01-810171، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة

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