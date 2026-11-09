شبكة لتزوير المستندات المصرفية والتجارية في قبضة قوى الأمن.. وتوقيف 5 أشخاص

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أعلنت كشف شبكة متورطة في تزوير مستندات مصرفية وتجارية ورسمية، وتوقيف خمسة أشخاص على خلفية القضية، بعد شكوى تقدم بها بنك بجرم التزوير واستعمال المزوّر.وأوضحت المديرية، في بيان، أن مفرزة القضائية باشرت تحقيقاتها، وتمكنت من توقيف شخص يُدعى "ح. ن." (مواليد 1975، لبناني)، كان ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، بعدما أظهرت التحريات وجود أدلة على تورطه مع آخرين في تزوير مستندات، بينها أوراق تتعلق بزيادة رساميل شركات.وبنتيجة المتابعة، أوقفت القوى الأمنية المشتبه به "م. ع. ر." (مواليد 1994، لبناني) في منطقة الحمرا، حيث اعترف خلال التحقيق بتنفيذ عمليات التزوير داخل منزله في بشامون.وعلى الأثر، داهمت دورية أمنية المنزل وضبطت معدات وأوراقاً مرتبطة بعمليات التزوير، قبل أن تعثر على حاسوب وحقيبة أختام نُقلا إلى منزل ذويه في حي السلم.وكشفت التحقيقات عن تزوير مجموعة واسعة من الوثائق، شملت كشوفات حسابات مصرفية، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسية وجامعية، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، وشهادات تسجيل شركات، إضافة إلى بطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، فضلاً عن ضبط 16 ختماً مزوراً.كما أوقفت المفرزة ثلاثة مشتبه بهم آخرين، هم "أ. ي. ح." (مواليد 1986)، و"ح. س." (مواليد 1978)، و"ح. ع." (مواليد 1965)، وجميعهم لبنانيون.وبناءً على إشارة المختص، عمّمت قوى الأمن صور ثلاثة من الموقوفين، داعية كل من وقع ضحية أعمالهم إلى مراجعة مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر بمنطقة ، أو الاتصال على الرقم 01-810171، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.