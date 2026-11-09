زيارة سرية إلى طهران وأخرى حاسمة إلى واشنطن.. ماذا يُحضّر؟

تدخل الاتصالات الأميركية مرحلة شديدة الحساسية، مع انتقال التحركات الدبلوماسية من مستوى الوسطاء والموفدين إلى رؤساء الحكومات، في مؤشر إلى أن المفاوضات باتت أمام اختبار قد يحدد اتجاه المرحلة المقبلة، سواء نحو تسوية سياسية أو جولة جديدة من المواجهة العسكرية.

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وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" عن مصادر إيرانية، فإن الزيارة غير المعلنة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران، والتي لم يُكشف عنها إلا بعد عودته، لم تحقق نتائج تلبي تطلعات . وشملت الزيارة لقاءات مع الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن يحمل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مسودة مقترح اتفاق إلى الرئيس الأميركي ، في محاولة لدفع المفاوضات نحو تفاهم ينهي الحرب ويمنع تجددها.

وترى أوساط متابعة أن أهمية هذه التحركات لا تكمن في مضمون الرسائل وحده، بل في مستوى الشخصيات التي تتولى نقلها. فانتقال الوساطة إلى رؤساء الحكومات يوحي بأن هامش الوقت المتاح للتفاوض يضيق، وأن الملفات العالقة تحتاج إلى قرارات سياسية مباشرة تتجاوز صلاحيات الموفدين.

وتشير هذه الأوساط إلى أن عدم تحقيق الزيارة اختراقاً يضاعف أهمية التحرك القطري، خصوصاً إذا كانت المسودة المطروحة تتضمن صيغة نهائية للتفاهم.

وعليه، قد يشكل اللقاء المرتقب في واشنطن محطة فاصلة، ليس بالضرورة لإعلان اتفاق فوري، وإنما لتحديد ما إذا كانت الأطراف مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة، أم أن الدبلوماسية استنفدت فرصها، لتعود الخيارات العسكرية إلى الواجهة مجدداً.