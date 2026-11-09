تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزين تتابع قضائياً ملف مكبّ الكفور: يكفي أهل النبطية والجوار ما عانوه

Lebanon 24
09-11-2026 | 13:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزين تتابع قضائياً ملف مكبّ الكفور: يكفي أهل النبطية والجوار ما عانوه
الزين تتابع قضائياً ملف مكبّ الكفور: يكفي أهل النبطية والجوار ما عانوه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرت وزيرة البيئة تمارا الزين اتصالاً بالنائب العام الاستئنافي في محافظة النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، تابعت معها مجريات الإجراءات المتّخذة استناداً إلى الكتاب الذي وجّهته الوزارة بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، والذي طلبت فيه فتح تحقيق في عمليات حرق النفايات الصلبة في المكبّ العشوائي في منطقة الكفور العقارية، وما ينجم عنها من مخاطر على صحة أهالي النبطية والجوار وبيئتهم.
Advertisement
 
وكانت الزين نبّهت في كتابها قبل اسبوعين من استمرار عمليات الحرق وتكرارها داخل المكبّ، وما تتسبّب به من انبعاثات ملوّثة وغازات وجسيمات تهدّد الصحة العامة وتؤثّر في نوعية الهواء والبيئة المحيطة.
 
وطلبت فتح تحقيق قضائي في ملابسات استمرار اندلاع الحرائق، وتكليف الخبراء الفنيين، عند الاقتضاء، لتحديد أسبابها المباشرة، وبيان ما إذا كانت ناجمة عن الاحتراق الذاتي نتيجة تراكم الغازات، أو عن مصدر اشتعال خارجي، أو عن تقصير في الإدارة أو الرقابة، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
وطلبت الوزيرة الزين، في حال ثبوت ارتباط الحرائق بتراكم الغازات، إلزام الجهة المسؤولة بإعداد الحلول الهندسية اللازمة وتنفيذها، ولا سيما وضع طبقة عازلة من التراب فوق النفايات لتفادي تجدّد الحرائق، وإفادة الوزارة بالإجراءات والتدابير المعتمدة، بما يتيح متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها. وأكدت على احتفاظ وزارة البيئة بحقها في الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت التحقيق تورّطه في الحرق العشوائي للنفايات، ومتابعة الملاحقات القضائية بحق المخالفين.
 
ودعت الزين البلديات المعنية واتحاد البلديات إلى مواكبة هذه المتابعة وتفعيل دورها، ضمن صلاحياتها، في حماية الأهالي والحدّ من مصادر التلوث، من خلال تكثيف المراقبة والكشف الميداني، وتأمين جمع النفايات ونقلها بصورة منتظمة، ومتابعة القضية أمام القضاء المختص، بما يساعد على وقف الضرر ومنع تكراره.
 
وأكدت الزين أنها لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان، مشدّدةً على أنه يكفي أهل النبطية والجوار ما لحق بهم من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ليأتي تلوّث مكبّ النفايات ويضيف إلى معاناتهم اعتداءً على الهواء الذي يتنفّسونه وصحة أطفالهم وكبارهم.
 
واعتبرت أنّ كل من يتسبّب بهذا الأذى أو يتقاعس عن وقفه، ضمن حدود مسؤوليته، يُمعن في استباحة صحة الناس، ويكشف عن استهتار فادح بحياتهم وانعدام للحسّ بالمسؤولية، فالأهالي ليسوا متروكين لأدخنة النفايات، وصحتهم وكرامتهم ليستا مباحتين لعبث العابثين أو إهمال المقصّرين، وكل من تثبت مسؤوليته يجب أن يُحاسَب وفق أقصى ما ينص عليه القانون، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في متابعاتها لهذا الملف الى حين وضع حد نهائي له.
 
للاطلاع على نص الكتاب.. إضغط هنا
مواضيع ذات صلة
الزين تتابع معالجة مكب أسرار: إجراءات فورية للحد من الأضرار والحل الدائم قيد التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين بحثت مع وفد من بلدية رشاف في تداعيات النزوح ومعاناة الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تتابع ملف الشاحنات المتوقفة في المصنع
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين إلى باريس بدعوة من "اليونسكو"
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد البلديات

النائب العام

وزارة البيئة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب العام

الاستئناف

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-11-09
Lebanon24
16:42 | 2026-11-09
Lebanon24
16:06 | 2026-11-09
Lebanon24
16:03 | 2026-11-09
Lebanon24
16:01 | 2026-11-09
Lebanon24
16:00 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24