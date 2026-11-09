جنبلاط بحث مع السفير الكويتي التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
، في منزله في كليمنصو، السفير الكويتي
لدى لبنان
محمد الشرجي، يرافقه المستشاران عبد العزيز
الدلح وعبد الله الديين، بحضور النائب هادي أبو الحسن.
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات اللبنانية
والدولية، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعرب السفير الشرجي عن تقديره لمواقف جنبلاط
والحزب التقدمي الاشتراكي
الداعمة لدول الخليج
العربي، ولا سيما الكويت، في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية
" التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة.