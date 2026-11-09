جنبلاط بحث مع السفير الكويتي التطورات في لبنان والمنطقة

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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في منزله في كليمنصو، السفير لدى محمد الشرجي، يرافقه المستشاران الدلح وعبد الله الديين، بحضور النائب هادي أبو الحسن.وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والدولية، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.وأعرب السفير الشرجي عن تقديره لمواقف والحزب التقدمي الداعمة لدول العربي، ولا سيما الكويت، في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات " التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة.