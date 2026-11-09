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لبنان

بحضور الآلاف.. كفير الزيت تحتفل بمهرجان "يوم الزيت"

Lebanon 24
09-11-2026 | 13:50
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بحضور الآلاف.. كفير الزيت تحتفل بمهرجان يوم الزيت
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أحيت بلدة كفير الزيت في قضاء حاصبيا مهرجان "يوم الزيت" للسنة الثانية على التوالي، برعاية وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وبمشاركة آلاف الزوار من مختلف المناطق اللبنانية.
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وأكدت لحود، خلال افتتاح المهرجان بحضور النواب ملحم خلف وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان، أن "الاحتفال بالزيتون في هذه الأرض بالذات وفي جنوب لبنان يحمل معنى مختلفاً"، مشددة على أن الأضرار التي طالت الأراضي الزراعية والبساتين خلال الحرب تشكّل ضربة لقدرة السكان على البقاء والإنتاج والعودة.

من جهته، أشاد النائب فراس حمدان بجهود الأهالي في تنظيم المهرجان، مؤكداً ضرورة حضور الدولة وتأمين الأمن والاستقرار ومستلزمات صمود السكان.

بدوره، اعتبر رئيس بلدية الكفير وليد أبو رزق أن أشجار الزيتون تمثّل جزءاً من تاريخ البلدة وذاكرتها، معرباً عن أمله في أن يصبح المهرجان موعداً سنوياً يعزّز ارتباط الأجيال بأرضها.

وشهد المهرجان مشاركة نحو 70 جهة عرضت منتجات الزيت والزيتون والمونة والأشغال اليدوية، إلى جانب تنظيم مسارات للمشي بين حقول الزيتون وجولات على المعاصر والمعالم المحلية.

كما شارك في الفعاليات السفير البابوي المطران باولو بورجيا، الذي أشاد بجودة الإنتاج اللبناني، داعياً أهالي الجنوب إلى مواصلة العمل والبقاء في أرضهم.
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