بحضور الآلاف.. كفير الزيت تحتفل بمهرجان "يوم الزيت"

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أحيت بلدة كفير الزيت في قضاء مهرجان "يوم الزيت" للسنة الثانية على التوالي، برعاية وحضور وزيرة السياحة لورا ، وبمشاركة آلاف الزوار من مختلف المناطق .وأكدت لحود، خلال افتتاح المهرجان بحضور النواب وإبراهيم منيمنة وفراس ، أن "الاحتفال بالزيتون في هذه الأرض بالذات وفي يحمل معنى مختلفاً"، مشددة على أن الأضرار التي طالت الأراضي الزراعية والبساتين خلال الحرب تشكّل ضربة لقدرة السكان على البقاء والإنتاج والعودة.، أشاد النائب فراس حمدان بجهود الأهالي في تنظيم المهرجان، مؤكداً ضرورة حضور الدولة وتأمين الأمن والاستقرار ومستلزمات صمود السكان.بدوره، اعتبر رئيس بلدية الكفير وليد أبو رزق أن أشجار تمثّل جزءاً من تاريخ البلدة وذاكرتها، معرباً عن أمله في أن يصبح المهرجان موعداً سنوياً يعزّز ارتباط الأجيال بأرضها.وشهد المهرجان مشاركة نحو 70 جهة عرضت منتجات الزيت والزيتون والمونة والأشغال اليدوية، إلى جانب تنظيم مسارات للمشي بين حقول الزيتون وجولات على المعاصر والمعالم المحلية.كما شارك في الفعاليات المطران باولو بورجيا، الذي أشاد بجودة الإنتاج اللبناني، داعياً أهالي الجنوب إلى مواصلة العمل والبقاء في أرضهم.