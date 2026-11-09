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لبنان

بعد تجمع مياه الأمطار في صيدا.. توضيح من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Lebanon 24
09-11-2026 | 14:06
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بعد تجمع مياه الأمطار في صيدا.. توضيح من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
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أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بياناً أوضحت فيه أسباب تجمع مياه الأمطار في عدد من أحياء مدينة صيدا ومحيطها السبت الماضي، مؤكدة أن إنشاء قنوات تصريف السيول وصيانتها وتنظيفها لا يدخل ضمن صلاحياتها، التي تقتصر في قطاع الصرف الصحي على شبكات نقل المياه المبتذلة ومعالجتها.
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وأشارت المؤسسة إلى أن خطوط الصرف الصحي، ولا سيما الخط الرئيسي المتصل بمحطة سينيق، مصممة لاستيعاب المياه المبتذلة فقط، موضحة أن ربط قنوات تصريف الأمطار بشبكات الصرف الصحي خلال السنوات الماضية أدى إلى تفاقم المشكلة، إذ تتسبب كميات المياه الكبيرة بتضرر الشبكات وتعطّلها.

وأكدت أن فرقها عملت على فتح قناة القملة وإزالة العوائق والأكياس المستخدمة لسد المصرف البحري منذ ثلاثة أسابيع.

ولفتت إلى أنها نفّذت مشاريع لمعالجة المشكلة، أبرزها فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبنك التنمية الألماني، وتأهيل قناة القملة والخط الرئيسي في عين الدلب المتصل بمحطة سينيق، إضافة إلى أعمال صيانة واستبدال للشبكات المتضررة.

وشددت المؤسسة على أن المشكلة مزمنة وتتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، مجددة استعدادها للمساهمة في إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار تجمع المياه وتحافظ على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.
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