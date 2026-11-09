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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"على وقع تحولات سياسية متسارعة تدخل المنطقة مع العالم مرحلة جديدة من إعادة رسم التوازنات بين تخبط المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال والتحولات الأميركية التي فرضتها صناديق الاقتراع.في كيان الاحتلال دخلت الأزمة السياسية منعطفا جديدا مع تكليف رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة غير أن مهمته تبدو معقدة بفعل الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه وتباين الأولويات بين مكوناته ما يطرح علامات استفهام حول قدرته على تشكيل حكومة متماسكة.وفي واشنطن عكست تصريحات الرئيس دونالد ترامب تحولا لافتا في مقاربة العلاقة مع تل أبيب إذ أقر بأن تراجع شعبية إسرائيل لدى كان أحد أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي مطالبا كيان الاحتلال بتحمل تكاليف الحرب على إيران وهي مواقف تكشف تصاعد الاعتراض داخل على كلفة الانخراط العسكري في المنطقة وحدود الالتزام الأميركي تجاه إسرائيل.ربطا بكل ما تقدم دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تغليب المصلحة الوطنية مفضلا الحوارات الجانبية بين القوى السياسية على طاولة الحوار التقليدية التي لا تحظى بالإجماع وفق ما نقل عنه نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب بعد اجتماع تحضيري لجلسة تشريعية تعقد الخميس في الثاني عشر من تشرين الثاني وعلى جدول أعمالها نحو سبعة وثلاثين بندا تتعلق بشؤون الناس الحياتية في غالبيتها.ميدانيا يواصل الاحتلال اعتداءاته جنوب بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات والتوغلات البرية.وفي هذا الشأن استهدفت غاراته كفرتبنيت والقنطرة وامتد القصف إلى ميفدون وزوطر الشرقية وأودية السلوقي والحجير وزبقين وتزامنت الاعتداءات مع رصد تحرك دبابات وآليات إسرائيلية شرق كفرشوبا وصولا إلى التضييق على المزارعين الذين بات وصولهم إلى أراضيهم مشروطا بإجراءات وموافقات فيما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية باتجاه مزارعين في دير ميماس.وفي موازاة ذلك أعلن جيش الاحتلال تنفيذ مناورات عسكرية في الجليل والنقب قال إنها تندرج ضمن برنامجه التدريبي السنوي في وقت تبقى فيه الجبهة الشمالية محكومة بتوتر ميداني مفتوح، على وقع التطورات الإقليمية.مقدمة الـ"أم تي في"هل الحرب الاقتصادية والمالية على إيران هي البديل من الحرب العسكرية؟ والى متى يمكن لايران ان تصمد اذا استمر الحصار المفروض عليها؟سبب السؤالين ان الحرب العسكرية تتراجع احتمالاتها نتيجة عوامل كثيرة، فيما يتأكد يوما بعد يوم ان الحصار الذي تفرضه اميركا على ايران يؤذي طهران بقوة ويضرب مصالحها في الصميم.وفي هذا الاطار بالذات يمكن فهم قول الرئيس دونالد ترامب اليوم من انه يستبعد اصدار أوامر جديدة بشن هجمات جديدة على ايران، في وقت نقل الرئيس الايراني عن مجتبى خامنئي انه اصدر توجيهاته بانهاء حالة اللاحرب واللاسلم، ما يدل على ان ايران باتت منزعجة من الاستنزاف اليومي الذي تتعرض له، وهو استنزاف قاتل اقتصاديا وماليا واجتماعيا.لبنانيا، تراجع احتمالات الحرب في المنطقة انعكس جمودا لافتا، اذ يعيش لبنان حال ترقب وانتظار.ولكن الوضع المذكور لا يعني ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح.ذلك ان المفاوضات بين لبنان واسرائيل مجمدة حتى اشعار آخر، ولا تحديد حتى الان لاي جولة مفاوضات جديدة.بالتوازي، فان قوات اليونيفيل تنتهي ولايتها بعد خمسين يوما تقريبا، من دون ان يلوح في الافق اي بديل، فيما تعيش اسرائيل حالة انتقالية خطرة، تسمح لبنيامين نتانياهو ان يقوم بما يريده من دون اي رقابة.فهل يدفع لبنان كالعادة الثمن؟.مقدمة "المنار"حالة "اللا سلم" واللا حرب يجب أن تنتهي.هكذا حسم قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، الموقف ووجهة العمل، وهكذا يعمل الجميع في إيران، بحسب رئيس الجمهورية مسعود بازاشكيان.وبحسب مساعي الوسطاء بين واشنطن وطهران، فإن الأمور تنحو باتجاه التفاوض، وهو ما أكد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل استقباله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في البيت الأبيض، وكشف مصادر ايرانية عن إيفاده رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران حاملا رسالة اميركية قبل أيام.وقبل أن يبلغ أي اتفاق بر الأمان، فإنه لا ثقة بالإدارة الأميركية وفق التجربة التفاوضية، ولا ركون لما يبث من أخبار، مهما أفرطت بالتفاؤل وإظهار الانفراج.وحتى ذلك الحين، فإن يد الإيرانيين على الزناد، وعند استعدادهم لكل الاحتمالات، ومصرون انه لا مجال لعبور أي من السفن مضيق هرمز إلا بعد التنسيق مع الجهات الإيرانية المعنية، وإلا فإن النتيجة ستكون استهداف المزيد من الناقلات المخالفة، والتي بلغت إحدى عشرة ناقلة مستهدفة خلال عشرة أيام.ومع المتغيرات الكبيرة بالمنطقة هذه الأيام، وما تفرضه من مرحلة دقيقة في لبنان، كانت دعوة الرئيس نبيه بري إلى توحيد الجهود والمواقف لمواجهة المرحلة رغم كل الاختلافات.ولا يختلف اثنان على أن العدوانية الصهيونية المتواصلة والمتفاقمة هي أخطر التحديات، وهو ما يعيه أهل الأرض ويجابهونه بالثبات والتمسك بالمقاومة كخيار إلزامي للمواجهة، والوقوف مع الجيش الوطني في صف واحد، لا التصويب عليه وعلى قائده كما يفعل كل يوم أدعياء السيادة وسياسيو الصدفة ونوائبها، وأحزاب الفتنة وتوابعها.مقدمة الـ"أو تي في"بين ترقب المفاوضات الأميركية - الإيرانية ومتابعة مخاض الحكومة ، المنطقة أمام مرحلة تتداخل فيها احتمالات التسوية ومخاطر التصعيد. فواشنطن وطهران بين رفض الشروط ومواصلة الضغط من جهة، والتمسك برفع الحصار والعقوبات ووقف الحرب من جهة أخرى، ليبقى السؤال: هل تنجح الوساطات في فتح الطريق إلى اتفاق، ومنها اخيرا العراقية، أم تطول المراوحة تحت وطأة التهديد؟وفي إسرائيل، غادي إيزنكوت من استحقاق التكليف إلى امتحان التأليف، حيث تبدأ ترجمة التأييد النيابي إلى ائتلاف قادر على الحكم، وسط تعقيدات بين الشركاء المحتملين. وعلى وقع هذه المفاوضات، يبرز السؤال الذي يعني لبنان مباشرة: أي سياسة ستعتمدها الحكومة المقبلة، في حال ولادتها، حيال الجنوب، وما الذي يمكن أن يتغير في الممارسة، بعد تبدل الأسماء؟وأما في لبنان، فتتجدد الأسئلة أمام السلطة، لأن مرور الوقت يزيد الحاجة إلى أجوبة واضحة. فما الذي أنجزه المسار التفاوضي حتى الآن؟ وما الخطة البديلة لضمان الانسحاب الكامل، ووقف الاعتداءات، وعودة الأهالي بأمان؟وأين الجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها وقرارها في الحرب والسلم؟من حق اللبنانيين أن يعرفوا كيف تدار الملفات التي تتصل بأرضهم وأمنهم ومستقبلهم، وأن يجدوا تفسيرا واضحا للمسافة بين التعهدات والنتائج.وفي هذا الاطار، يقوم وفد من برئاسة النائب جبران باسيل غدا بجولة على بعبدا وعين التينة والسراي، للبحث مع المسؤولين في التطورات الراهنة، وشرح مقترح التيار القاضي بتشكيل قوة دولية بديلة عن اليونيفيل، من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، وذلك منعا للفراغ في الجنوب بعد رحيل القوات الأممية نهاية العام.مقدمة الـ"أل بي سي"هبة باردة وهبة ساخنة بين واشنطن وطهران، وسباق محموم بين التصعيد ومساعي التهدئة. من مؤشرات هذا المشهد:أمير قطر في واشنطن.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإثر إتصاله بالرئيس ترامب، يعلن أنه نقل مخاوف تركيا مباشرة، وأن بلاده لا تريد جولة جديدة من الهجمات على إيران.الرئيس الايراني يكشف أن المرشد الأعلى أصدر توجيهات بإنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم".الجيش الإيراني، من جهته، يكشف أن توجيهات المرشد بالرد السريع على أي إعتداء، من دون قيود جغرافية، أصبح أساسا لتحرك قواتنا المسلحة.وبين المساعي القطرية والرسالة التركية والتحذير الايراني، تبدو الترجيحات متفاوتة بين الخيار الاميركي في التصعيد، والخيار الايراني في الرد، والخيارات الاخرى في التهدئة.وفي سياق الاتصالات، أعلن المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط خلال محادثات في إيران مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بكين تتطلع لتعزيز علاقاتها مع إيران.وبالعودة الى لبنان، يرصد المراقبون تداعيات قضية القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة، من باب توقيت الخطوة، خصوصا أن قرار الادارة الاميركية يطرح تساؤلا عن التوقيت لأن تغريدة القنصل مرت عليها سنوات، فلماذا سكتت عنها واشنطن وفجرتها اليوم؟الملف الامني في دائرة الاهتمام، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كشف بعد لقائه الرئيس عون عن توقيف نحو 20 شخصا، إعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل. ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة.جاء هذا الموقف بعد إستفحال الفلتان.كهربائيا، هل يصل الغاز السوري برعاية سياسية قطرية إلى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان قريبا؟كل المعلومات تفيد بأن المباحثات القطرية المرتبطة بملف الكهرباء تحقق تقدما، وهي شهدت جولة خامسة في اليوم، وفي حال نجاحها، ستكلل بالتوقيع على اتفاقيات وعقود في الدوحة في موعد يحدد لاحقا.كهربائيا ايضا، تقرر عقد جلسة عامة لمجلس النواب الخميس المقبل، من البنود على جدول أعمالها مشاريع قوانين حول الكهرباء والطاقة الشمسية.وأما بين لبنان وسوريا، فخطوة إنمائية لا تخلو من السياسة؛ إفتتاح معبر العبودية بعد إقفال دام سنتين.مقدمة "الجديد"قمة للمناخ في أنطاليا التركية وسط أجواء ضبابية تلف المنطقة وما وراءها.وعلى الاحتباس السياسي سجل مؤشر "نازداك" القطري للحراك الدبلوماسي زيارة عاجلة إلى المكتب البيضاوي حيث عقد اجتماع ثلاثي مغلق جمع إلى ونائبه جاي دي فانس رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.فعلى مقياس التغير الانتخابي الذي الرئيس دونالد ترامب ضرب النصفي الأميركي وما تلاه من اعترافات لأسباب الخسارة أطلقت الدوحة "صاروخا" لتبديد الغيوم المتلبدة في سماء الحلول فنفذ الوسيط القطري هبوطا ناعما في البيت الأبيض لم يتعرض خلاله "لمطبات" من نوع العرقلة وتقدم خطوات على ما عداه من وسطاء بمقترح معدل جينيا في المختبرات الديبلوماسية يركز على طرح مقترحات جديدة في المفاوضات مع طهران لإطفاء محركات التصعيد في المنطقة والتوصل إلى اتفاق.وما كان الوسيط القطري ليتكبد عناء الرحلة لولا جملة مؤشرات إيجابية بثها ترامب على موجة عدم توجيه ضربة لإيران طالما هناك تقدم في المفاوضات مع تأكيد استبعاده استئناف الحرب خمس مرات في تصريح واحد وضمنا ما شهدته أسواق النفط من هبوط الأسعار أربعة في المئة وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.على قاعدة أن الاتفاق الجيد أفضل من انتظار تسوية مثالية قد لا تتحقق بحسب رئيس الوزراء القطري ارتفع منسوب التفاؤل ولم يبق أمام ترامب سوى تنظيف الطريق إلى الاتفاق من الألغام ويقول "شكرا قطر" بمفعول رجعي أيضا عن زيارة أحيطت بالكتمان قام بها نائب رئيس الوزراء العراقي على رأس وفد نهاية الأسبوع الفائت إلى طهران "بوحي" من اتصال هاتفي أجراه ترامب مع رئيس الوزراء علي الزيدي.وبحسب المعلومات المتداولة فقد وافق الرئيس الأميركي على مقترحات قدمها الزيدي وطلب نقل هذه المقترحات إلى طهران بهدف إنهاء الحرب.وعلى هذه المعلومات التقى الوفد العراقي كلا من رئيسي الجمهورية مسعود بزشكيان والبرلمان محمد باقر قاليباف.وبحسب السفير العراقي في طهران جاءت الزيارة في إطار تحرك دبلوماسي لخفض التوتر ومنع التصعيد وهو ما تلاقى مع ما نقله بزشكيان عن المرشد الأعلى بضرورة الخروج من حالة اللاحرب واللاسلم والسعي للتفاوض وعدم الدخول في حرب إذا كان بالإمكان انتزاع الحقوق بالحوار بحسب بزشكيان.بداية أسبوع واعدة تقدمت فيها لغة التعقل على التهور يجتمع فيها العالم البيئي في تركيا تحت شعار نحو مستقبل أنظف في وقت تلتقي الدول السبع تحت "طبقة الأوزون" الفرنسية في محاولة لرتق الفجوات التي أحدثتها الحروب إن على الضفة الروسية الأوكرانية أم على الضفة الأميركية الإيرانية وما بينهما مستقبل الطاقة وأخواتها قبل أن يدرج من خارج جدول الأعمال ملحق الهجوم السيبراني على وحدات التبريد والثلاجات في المتاجر الكبرى وعلى بنوك الدم في دول أوروبية عدة.وعلى إثره اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات أما لبنان فتعرض لهبة ساخنة أعادت إحياء وصل ما انقطع بينه وبين سوريا بافتتاح معبر العبودية الرابط لبر البلدين وعلى هذا الشريان الحيوي سجل المرصد السياسي موقفا لرئيس الحكومة نواف سلام قال فيه إن الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة قبل أن يتوجه إلى أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ لاستمطار الحلول.