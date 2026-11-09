تراجع الملف اللبناني بانتظار التوجهات الجديدة لدى إدارة ترامب وبري يقترح عقد حوارات جانبية

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دخل مرحلة انتظار وترقب لنتائج الانتخابات الأميركية على القرار في البيت الأبيض حيال الحرب الأميركية – الإيرانية ومتفرّعاتها في المنطقة، لا سيما بين لبنان والاحتلال ، وسط تأكيد أكثر من مرجع رسمي لمقرّبين بأنّ المنطقة مقبلة على متغيّرات كبرى ستظهر معالمها خلال الشهر المقبل.ووفق المعلومات فإنّ مسؤولين رسميين حاولوا تقصّي المعلومات والتوجهات الجديدة في البيت الأبيض من مسؤولين في دوائر القرار الأميركي، حيال الملف اللبناني بعد الانتخابات، لكن لم يحصلوا على أجوبة دقيقة وحاسمة، وخرجوا باستنتاج تراجع الملف اللبناني ولم يعد أولوية مع تجميد مفاعيل اتفاق الإطار ومسار المفاوضات – حتى تبلور التوجهات الجديدة لدى إدارة ترامب حيال ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان.وتحدثت المعلومات التي نقلتها" اللواء" عن زيارة يقوم بها السفير لدى الامم المتحدة مايك وولنز الى لبنان الاسبوع المقبل.وربطت مصادر دبلوماسية الزيارة بالافكار والمقترحات قيد التداول في ما خص وضعية الجنوب الى ما تم ترحيل «اليونيفيل» وفقاً لقرار انهاء انتدابها في 31 ك1 المقبل، اي بعد اقل من شهرين او شهر ونصف.وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لا شيء محسوما بالنسبة الى محاولة قيام حوار بين الرئاسة الاولى وحزب الله حتى وان تم أرسال إشارات ايجابية وقالت : في المقابل، لا يمكن غض النظر عن انطلاق المساعي لإحداث خرق في هذا الملف وتحديدا على صعيد التواصل بين الجانبين، مشيرة في الوقت نفسه الى ان لا يزال غير قادر على هضم قرار الحكومة بشأن حظر نشاطه العسكري الى جانب تكرار المطالبة بتسليم سلاحه، وتسأل عما اذا كانت إزالة العوائق سهلة التحقيق وما اذا كان الحوار المرتقب سيشمل تسليم السلاح وهل ان الحزب جاد في فتح باب النقاش حول هذا الامر، ومن هنا فإن المصادر تتحدث عن تعويل حذر في هذا المجال.وكتبت" نداء الوطن":تحت سقف المراوحة القاتلة، يدور المشهد اللبناني في حلقة مفرغة: مفاوضات متوقفة، مبادرات غائبة، ومماطلة تتقن شراء الوقت، فيما لا يبدو أن في الأفق الداخلي ما يوحي بقرب كسر الجمود. وحده الرهان على الخارج يتقدم إلى واجهة المشهد، من انتظار ما ستؤول إليه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلى ترقّب الخطوة الأميركية المقبلة حيال إيران. لكن هذا الارتهان لا يحمي المصلحة اللبنانية، بل يبدّد ما تبقّى من وقت لم يعد البلد يملك ترف إضاعته.اضافت «نداء الوطن» أن الاتصالات بين بعبدا و«حزب الله» لا تزال خجولة، وتحصل بطريقة غير مباشرة بين وسطاء. ويتولى الرئيس نبيه بري مهمة وصل ما انقطع ويدخل على خط الوساطة، لكن الأمور تراوح مكانها من دون تسجيل أي تقدم، خصوصًا أن «الحزب» يشترط إلغاء قرار في الثاني من آذار الماضي، الذي يعتبر جناحه العسكري منظمة خارجة عن القانون، بينما يرفض عون هذا الأمر لأنه أولا قرار صادر عن مجلس الوزراء، وثانيًا لأن الدولة متمسكة بحصر السلاح ولا تراجع.وحول الدعوة إلى الحوار وموقف ، قال نائبه الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: «طاولة حوار بالطريقة التقليدية واضح أنه ليس عليها إقبال أو إجماع على إقامتها، دولة الرئيس يقترح أن يكون هناك حوارات جانبية».وكتبت" الديار": وفق مصادر مطلعة، فان كلام بري ياتي عقب اجتماع عقد في عين التينة قبل ايام مع وفد من حزب الله ضم النائب السابق محمد فنيش والحاج حسين الخليل، بحضور النائب خليل، حيث تمت مناقشة الملفات الداخلية والوضع في الجنوب، والوضع الاقليمي، وكان لقاء مصارحة وتوضيح لكل النقاط التي اثارت التباسات في الفترة الماضية، كما تم طرح مسألة اهمية الحوار الداخلي، وتم الاتفاق على متابعة النقاشات في وقت لاحق. وستكون مواقف واضحة للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الاربعاء في ذكرى احياء» يوم الشهيد».وكتبت" النهار": اذا كانت طبيعة الملفات التي جرى تداولها تشير بوضوح إلى عدم القدرة على استنزاف مزيد من الوقت لمعالجتها واحتواء تداعياتها كما جرى في ملف الكهرباء، فإن ذلك لا يحجب الجانب المقلق من الاستحقاقات ذات الصلة بالمنطقة انطلاقاً من همّ لبنان في منع تداعيات هذه الاستحقاقات من اقتحام الوضع اللبناني مجدداً وتهديد الهدنة السائدة نسبياً في الجنوب ووقف تمدّد أي حرب إلى الواقع الداخلي.وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» إلى «اتفاق رئاسي غير معلن على ثلاثة ثوابت: إبقاء الخطوط مفتوحة بين المقار الرئاسية لبحث أي تطور عسكري أو سياسي وترقب مسارات المنطقة واقتناص أي فرصة تسوية إقليمية في تأمين المصالح اللبنانية لا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والإعمار.. الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى الفتنة وحماية الجيش من الحملات السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية حتى انقشاع مشهد المنطقة». ونقلت" البناء" عن زوار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه تمسكه بـ»اتفاق الإطار مع «إسرائيل»»، وبأن «لا بديل عنه في الوقت الراهن إلا العودة إلى الحرب وما ستخلفه من تدمير وتهجير ومآسٍ»، ويشير عون إلى «أن المنطقة مقبلة على متغيّرات انطلاقاً من نتائج الانتخابات الأميركية – الإسرائيلية، وعلينا أن نستغلّ هذه المتغيرات لمصلحة لبنان»، ولفت إلى أن «مرحلة من الانتظار والترقب ستسبق المتغيرات على أرض الواقع، مع تأكيده للزوار بأن الأولوية لديه هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ووقف العدوان وتثبيت وجود الجنوبيين في أرضهم ودعم النازحين في مراكز النزوح»، كما يؤكد الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي رغم الخلافات السياسية مع رفضه الحملات التي يتعرّض لها الجيش وقائده، مؤكداً بأن «المؤسسة العسكرية ضامنة للاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الداخلية».