تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماكرون وروبيو يبحثان انتهاء مهمة اليونيفيل.. حديث عن عقوبات اميركية جديدة على شخصيات لبنانية

Lebanon 24
09-11-2026 | 22:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماكرون وروبيو يبحثان انتهاء مهمة اليونيفيل.. حديث عن عقوبات اميركية جديدة على شخصيات لبنانية
ماكرون وروبيو يبحثان انتهاء مهمة اليونيفيل.. حديث عن عقوبات اميركية جديدة على شخصيات لبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)في 31 كانون الأول .
Advertisement
وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود "اتفاق الإطار"في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل بل يمكن أن تكون مدنية”.
حضر الملف اللبناني بين وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيره الاميركي على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس امس، وذلك بعد ساعات على تسريب مصادر دبلوماسية معلومات عن توجه لدى الفرنسيين لاستغلال وجود وزير ماركو روبيو المكلف بالملف اللبناني في القمة لطرح تصور فرنسي لمحاولة الدفع قدما في مسار التفاوض الثنائي بين لبنان واسرائيل عبر ايجاد صيغة امنية لمعالجة هواجس الطرفين، وايجاد حلول مستدامة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» المقرر ان يبدأ انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل، وفق ما اوردت" الديار".
اضافت" الديار": وفق المصادر، تمسك باريس «العصا من المنتصف»، من جهة تتبنى المقترح اللبناني بوجوب انسحاب اسرائيل الى خطة الهدنة. وفي المقابل تتبنى «المنطقة الرمادية» التي سبق لـ «اسرائيل» وحددت نطاقها بـ 4 كلم. وتقترح باريس تفعيل وتوسيع صلاحيات «مجموعة المراقبين في لبنان» التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بعد زيادة عديدها لتتولى مهام الرصد الميداني ورفع التقارير الدورية ومواكبة مهام الجيش اللبناني في تلك المنطقة..
وتستند فرنسا في هذا الخيار إلى واقع أن هذه الهيئة هي آلية أممية قائمة في لبنان منذ اتفاقية الهدنة عام 1949، وبالتالي فإن تعزيز دورها لا يتطلب استصدار قرار جديد ومعقد لإنشائها في مجلس الأمن الدولي.وتقترح الورقة الفرنسية في مقابل الانسحاب الإسرائيلي إرساء ترتيبات وضمانات أمنية مشددة لمنع أي تموضع عسكري «غير شرعي» أو نشاط مسلح خارج إطار الدولة اللبنانية في هذه المنطقة «الرمادية»، مع تكثيف الانتشار العملياتي والرقابي لوحدات الجيش اللبناني فيها لضمان خلوها من أي مظاهر مسلحة قد تشكل ذريعة للتصعيد.
وبانتظار الاجوبة الاميركية- الاسرائيلية على هذه الخطة التي تطرح في ظروف معقدة سياسيا في «اسرائيل» والولايات المتحدة، تنتظر الدوائر الرسمية في بيروت الرد الفعلي الاولي من الاميركيين على الاقتراح عقب لقاء وزيري الخارجية الفرنسي والاميركي في باريس، لكن لبنان غير متحمس لتبني التسمية الاسرائيلية التي تريد منطقة عازلة في عمق 4 كلم تحت مسمى «المنطقة الرمادية»، وثمة رفض قاطع لاخلاء المنطقة من السكان، ولوضع اي قيود على عودتهم الى القرى المحتلة،والدور الاساسي يبقى للجيش اللبناني الذي يجب ان يتمتع بسيادة كاملة على المنطقة، اما تعزيز «لجنة مراقبة الهدنة» وتعديل مهامها وتطويرها، فلا اعتراض عليه ابدا لانه يؤمن الشرعية الدولية التي تتمسك بها الدولة اللبنانية لمنع «اسرائيل» من فرض قواعد الاشتباك غير المتوازنة بقوة الامر الواقع.
ووفق مصادر مطلعة، لا رهان كبيرا على نجاح المقترح الفرنسي في ظل الرفض الاميركي- الاسرائيلي لاي دور لباريس في الملف اللبناني، لكن ما تقدمه باريس يعتبر اول مبادرة جدية لاخراج المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية من «عنق الزجاجة»، وتامل باريس ان تؤدي المتغيرات السياسية في «اسرائيل» وواشنطن في تغيير المواقف المتصلبة من كلا الجانبين.
اضافت" الديار": الاجواء المسربة من واشنطن تشير الى رفع مرتقب لسقف الضغوط الاميركية على الساحة اللبنانية، تحت عنوان انتهاء الفرصة التي منحت للسلطة السياسية للقيام بما تعهدت به، وحان وقت استعمال «العصا الغليظة»، وفق تعبير السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى الذي نقل عنه زوار»عوكر» كلاما متشددا، ختمه بالقول «يمكن مش رح يسمح لي انه التقي فيكم» في الايام والاسابيع المقبلة. علما ان هؤلاء يعتبرون من المقربين من دوائر القرار الرسمي في لبنان.
هذه الاجواء الضاغطة، جزء من تسريبات وصلت الى بيروت عبر مصادر من الخارجية الاميركية، لم يعرف اذا كانت مجرد تهديد او ستصبح امرا واقعا، لكنها تؤكد بان الامر هذه المرة لن يقتصر على فرض عقوبات على شخصيات امنية وسياسية غير متوقع ان تدرج على هذه القائمة، بل ثمة توجه اميركي لمقاطعة العديد من الشخصيات الرسمية بناء على عدم التزامها بتعهداتها للولايات المتحدة الاميركية. وكما صدر عن الخارجية ردود مباشرة على واقعة الدعوة ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن، وملف تفجيرات ضهر البيدر،
وذكرت مصادر غير رسمية في واشنطن لـ «اللواء»، ان هناك معلومات تفيد أن وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ستفرضان فعلاً عقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية وامنية بحجة تغاضيها عن ممارسات حزب الله، ومن هذه الشخصيات ضباط في الجيش وامنيون وقضاة، بعد ضبط شحنات المتفجرات «لأنهم تغاضوا عن شحنات اخرى، الى جانب غيرها من أمور تتعلق بحزب الله، لكن العقوبات لن تنفذ في الوقت الراهن بإنتظار هل يتم شن ضربة عسكرية على ايران أولا؟.فإذا حصلت الضربة والتصعيد العسكري ستؤجل العقوبات وقد يُصرف النظر عنها، واذا لم تحصل ضربة فهناك لائحة بالشخصيات التي سيتم فرض العقوبات عليها، لكن لم تحدد طبيعة هذه العقوبات»..
اضافت المعلومات: ان الادارة الاميركية وبخاصة وزارة الخارجية، ونتيجة تقارير وصلتها من سفارتها في بيروت ومن شخصيات لبنانية سبق ان وصفها الرئيس عون «بالفسيّدة»،غير مرتاحة لإداء الحكم اللبناني «لأنه يحجب عنها معلومات او يعطي معلومات غير صحيحة ويُماطل في تنفيذ بعض الاجراءات المطلوبة منه في مجال حصر السلاح وغيره من شروط، لحين انتهاء ولاية الرئيس ترامب». كما تتهم الخارجية الاميركية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأنه «متواطىء مع الحزب، ويتواصل مع المخابرات القطرية وهناك غضب كبير عليه».!
 
مواضيع ذات صلة
اي مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي للاكروا: لبنان يريد قوة أممية بديلة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يحذّر: لا فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نرفض حصول أيّ فراغ بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" بصيغتها الحالية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-11-10
Lebanon24
05:59 | 2026-11-10
Lebanon24
05:55 | 2026-11-10
Lebanon24
05:54 | 2026-11-10
Lebanon24
05:38 | 2026-11-10
Lebanon24
05:36 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24