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لبنان

الجيش يستعيد المبادرة ويواجه الحملات: لسنا مكسر عصا

Lebanon 24
09-11-2026 | 22:32
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لا يزال خطاب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمام قادة الوحدات والضباط في المؤسسة العسكرية، يتفاعل داخلياً وخارجياً. وقد أثار مواقف وردود فعل متباينة في الداخل، فيما تتابع السفارات الأجنبية مضمونه لتقدير اتجاهات الموقف في لبنان، انطلاقاً مما حمله من رسائل.
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وبحسب ما اوردت "الديار"فان المعلومات تشير الى وجود استياء واضح لدى المسؤولين الاميركيين، بعد كلام قائد الجيش عن رفض الانتقادات التي تشكك بدور ومناقبية المؤسسة العسكرية، وترى انه لم يكن يرفع السقف بوجه قوى سياسية داخلية وانما يوجه انتقادات علنية ومباشرة الى دوائر القرار الاميركية!"
وكتبت" الاخبار": تكمن أهمية خطاب قائد الجيش في أنه شكّل انتقالاً من سياسة الصمت إزاء الهجمات الإعلامية وحملات التشكيك التي تستهدف الجيش، إلى استعادة المبادرة والتعبير عمّا وصفه هيكل بـ«السياسة الوطنية». ويأتي ذلك في ظل ضغوط داخلية وخارجية على المؤسسة العسكرية للتحرك عسكرياً ضد سلاح حزب الله، بمعزل عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، وفي ظروف أمنية وسياسية واقتصادية معقدة تزيد من اضطراب المناخ الإقليمي وتهدد الاستقرار في لبنان. كذلك، جاء الخطاب بعدما ترسّخ لدى قيادة الجيش وضباطه شعور بأن المؤسسة تتعرض لاستهداف مباشر وممنهج من أفراد وجهات تتقاطع، بصورة أو بأخرى، مصالحها مع أطراف في الداخل والخارج. فكان بمثابة رسالة إلى الجهات المتضررة من المسار الذي يسلكه الجيش، وتأكيداً أن «المؤسسة ليست مكسر عصا لأحد».
اضافت" الاخبار": لا يمكن إغفال أن ذروة الحملة قادها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي تعرّض بشكل مباشر للجيش وقيادته الأسبوع الماضي، بقوله «إنه من غير خطنا السياسي». وتلاقت مواقفه مع الانتقادات المتواصلة من مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام بينهم نواب وإعلاميون، مثل مارك ضو ووضاح الصادق، اللذين صعّدا انتقاداتهما رداً على الخطاب، في مواقف بدت متقاطعة مع حملة حزب «القوات اللبنانية» وعدد كبير من نوابه وكوادره. والمفارقة أن جعجع وهذين النائبين، إلى جانب آخرين، سبق أن أشادوا بالعماد جوزيف عون حين كان قائداً للجيش في عهد الرئيس ميشال عون، على خلفية رفضه استخدام المؤسسة العسكرية لقمع تظاهرات 17 تشرين بالقوة.
ولعلّ الأخطر في الحملة الحالية على الجيش هو سعي المحرّضين إلى استغلال الظروف الخارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي، عبر التشكيك في دور المؤسسة العسكرية وقدراتها، في وقت يحتاج فيه لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى قوة وطنية مسلّحة تحظى بتوافق واسع، وسط انقسامات سياسية حادة وتهديدات أمنية من الداخل والخارج.
وقد تزامنت الحملة الداخلية على الجيش، مع تسريبات أميركية عن المحادثات العسكرية التي جرت في مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا، وأن ممثلي الجيش اللبناني، أبلغوا الوسيط الأميركي رفضهم تشكيل لجنة تنسيق مباشر بين الجيش وجيش الاحتلال. وهو ما تم عرضه في وقت لاحق من قبل قائد الجيش على الرئيس عون، والذي رفض بدوره الفكرة أيضاً. علماً أن الجانب الأميركي يصرّ على الموضوع من زاوية أنه قريباً لن تكون هناك قوات دولية في الجنوب، ويتراجع دور الوسيط العسكري الأميركي، ما يحتّم التنسيق المباشر. وهو ما يصر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى على تكرار الإشارة إليه...
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