"عقيدة الضاحية" تتحوّل الى استراتيجية استنزاف طويلة

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كتبت منال شعيا في" النهار": منذ أن كلف رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت تأليف الحكومة، كثر الحديث عن انسحاب إسرائيلي وشيك من جنوب .ولكن سرعان ما تبين أن هذه التقارير لا تعدو كونها تحليلات، إذ سارع حزب "يسار" (الذي يتزعمه آيزنكوت) إلى نفي هذا الكلام.يقدم الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادة قراءة ليقول: "بالتأكيد لا انسحاب قريباً من لبنان. هذا الكلام لا قيمة له، وفي الأساس هو نتيجة ابتزاز إسرائيلي داخلي لتصفية حسابات داخلية بعيد الانتخابات، فيما لا أساس له، ولا يرتكز على أي أمر عملي".لذا يستبعد حمادة فكرة الانسحاب، ليستنتج أن "لبنان لا يزال عالقاً بين احتمالين: إما المفاوضات وإما التصعيد، ولا خيار ثالث أمامه". ويستند في قراءته إلى "تاريخ آيزنكوت، فهو صاحب نظرية "ضرب المدن". وقد يكون أكثر شراسة من بنيامين نتنياهو في التعامل مع الملف اللبناني، لا سيما أنه متحرر من العلاقة الوطيدة التي كانت تربط الرئيس بنتنياهو. وبالتالي لا مونة أمريكية عليه كما كان يحصل أحياناً بين ونتنياهو".وإذ يتوقع تأليف الحكومة بسرعة، يلفت إلى أن "صورة الوضع اللبناني ستتضح أكثر بعد التأليف، إلا أن لبنان لا يزال في دائرة الخطر". ومع استبعاد أي فكرة لانسحاب إسرائيلي قريب، يضع حمادة صورة الواقع اللبناني أمام ثلاث مسلمات: "لا انسحاب، العودة إلى المفاوضات، أو التصعيد العسكري".وينطلق من عبارة "الاحتلال والعسكرة"، معتبراً أن "هذه المعادلة هي التي ستتبلور أكثر فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتسلم آيزنكوت زمام الأمور، لترسم مسار الملف اللبناني".وكتب ميشال نصر في" الديار":تظهر متابعة الإعلام الإسرائيلي، أن توظيف الملف اللبناني بات جزءاً أساسيا من عملية التجاذب السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعدما دخل في صلب الحسابات ، وهو ما بدا واضحا في ما سربته «القناة 14 الإسرائيلية»، المحسوبة على اليمين المتطرف، عن عزم آيزنكوت الانسحاب من لبنان، قبل أن يسارع الأخير الى نفي ذلك.مصادر دبلوماسية متابعة للتطورات الإسرائيلية، رأت أن احتمال وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، لن يؤدي الى تغيير قريب في الاستراتيجية، كما أنه لن يكون مدخلاً تلقائياًلمرحلة من التهدئة، مشيرة إلى أن الفارق بينه وبين نتنياهو ينحصر في أسلوب إدارة المواجهة، وليس في الأهداف التي تسعى «إسرائيل» إلى تثبيتها على الجبهة .ولفتت المصادر إلى أن آيزنكوت لا يأتي من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بل يمثل أحد أبرز وجوهها العنفية، باعتباره صاحب «عقيدة الضاحية»، التي تقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة، ضد البنية التحتية والبيئة الحاضنة للخصم، والتي تعكس تصوراً إسرائيلياً للردع، يتجاوز استهداف القدرات العسكرية المباشرة، إلى تحميل الدولة والمجتمع كلفة المواجهة، وهو ما يتقاطع مع ما يتسرب من الأروقة الأميركية، من حديث عن ضغوط واستهداف «للدولة اللبنانية» خلال المرحلة القادمة.ورأت المصادر أن الخشية الاساسية ليست بالضرورة في قرار «تل ابيب» بشن حرب واسعة قريبا، بل في اعتماد سياسة استنزاف متواصلة، كوسيلة دائمة لإضعاف ، ومنعه من إعادة بناء «قدراته».