رئيس "حزب سيادي" يرسم صورة قاتمة: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً

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يتخوّف "سيادي" من انعكاس نتائج الانتخابات الأميركية على مسار المفاوضات الأميركية – ، ومن "أن يُقدم الرئيس الأميركي على التسرّع في توقيع اتفاق مع ، يفتح بموجبه مضيق هرمز، ليعلن بعدها تحقيق نصرٍ وهمي ويسحب القوات الأميركية من ".ويحذّر المصدر "من أن مثل هذا السيناريو قد يتيح لإيران العودة إلى تمويل "أذرعها" في المنطقة، وفي مقدّمها ، فيما تصبح مطلقة اليد والحرية على مختلف الجبهات، من دون ضغوط أميركية على جيشها أو على تحرّكاته العسكرية".وقال: "عندها، سيبقى الوضع في على حاله، مع استمرار للبلدات والقرى ، وربما مزيد من التوسّع، لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات، للأسف".وختم المصدر "أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً".