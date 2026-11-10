تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس "حزب سيادي" يرسم صورة قاتمة: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 01:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رئيس حزب سيادي يرسم صورة قاتمة: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً
رئيس حزب سيادي يرسم صورة قاتمة: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتخوّف رئيس حزب "سيادي" من انعكاس نتائج الانتخابات الأميركية على مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ومن "أن يُقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التسرّع في توقيع اتفاق مع إيران، يفتح بموجبه مضيق هرمز، ليعلن بعدها تحقيق نصرٍ وهمي ويسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط".
Advertisement
ويحذّر المصدر "من أن مثل هذا السيناريو قد يتيح لإيران العودة إلى تمويل "أذرعها" في المنطقة، وفي مقدّمها حزب الله، فيما تصبح إسرائيل مطلقة اليد والحرية على مختلف الجبهات، من دون ضغوط أميركية على جيشها أو على تحرّكاته العسكرية".
وقال: "عندها، سيبقى الوضع في لبنان على حاله، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للبلدات والقرى اللبنانية، وربما مزيد من التوسّع، لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات، للأسف".
وختم المصدر "أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية النرويجي: الوضع على الأرض قاتم أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لا بديل عن الحرب؟ تقييم إسرائيلي يرسم سيناريو غزة المقبل
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهة الإقليمية ترسم ملامح المرحلة و"حزب الله" خارج الحرب
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة اميركية لعون بـ"التشدد أكثر" ولبري بالابتعاد عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-11-10
Lebanon24
06:00 | 2026-11-10
Lebanon24
05:59 | 2026-11-10
Lebanon24
05:55 | 2026-11-10
Lebanon24
05:54 | 2026-11-10
Lebanon24
05:38 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24