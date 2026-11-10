رئيس "حزب سيادي" يرسم صورة قاتمة: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً

يتخوّف رئيس حزب
"سيادي" من انعكاس نتائج الانتخابات الأميركية على مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية
، ومن "أن يُقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على التسرّع في توقيع اتفاق مع إيران
، يفتح بموجبه مضيق هرمز، ليعلن بعدها تحقيق نصرٍ وهمي ويسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط
".
ويحذّر المصدر "من أن مثل هذا السيناريو قد يتيح لإيران العودة إلى تمويل "أذرعها" في المنطقة، وفي مقدّمها حزب الله
، فيما تصبح إسرائيل
مطلقة اليد والحرية على مختلف الجبهات، من دون ضغوط أميركية على جيشها أو على تحرّكاته العسكرية".
وقال: "عندها، سيبقى الوضع في لبنان
على حاله، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي
للبلدات والقرى اللبنانية
، وربما مزيد من التوسّع، لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات، للأسف".
وختم المصدر "أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً".