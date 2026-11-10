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لبنان

هذه هي مشكلة "لبنان 24"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 02:30
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مشكلة "لبنان 24" أنه، بكل تواضع، ومنذ انطلاقته وبتوجيهات المؤسس، من بين المواقع الإخبارية القليلة، وربما الوحيدة، التي لا تكتفي بالبحث عن الخبر ونقله، بل تسعى أيضاً إلى اكتشاف ما وراء الخبر، والغوص في خلفياته وأبعاده، بعيداً عن أي غاية أو حسابات مسبقة، وانطلاقاً من قناعة بأن العمل الصحافي ليس مجرد سباق على نشر المعلومة، بل مسؤولية مهنية وأخلاقية في مقاربة الحقيقة.
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ومشكلة "لبنان 24" أنه يحاول، قدر المستطاع، أن يكون موضوعياً ومهنياً، لا تحكمه الاعتبارات السياسية، ولا تستدرجه الاصطفافات الحزبية، ولا تدفعه المصالح الشخصية إلى تبنّي موقف على حساب آخر. فهو لا يتعامل مع الخبر وفقاً لهوية مصدره، أو الجهة التي قد تستفيد منه أو تتضرر بسببه، بل انطلاقاً من أهميته وصدقيته وما يمكن أن يكشفه من حقائق.
وهذه، في بلد كلبنان، ليست مهمة سهلة على الإطلاق.إذ ليس كل من يتحدث عن حرية الإعلام مستعداً لتقبّل إعلام لا يقول دائماً ما يرغب في سماعه.
وهنا تبدأ الحكاية.
هناك من يريد من الإعلام أن يكون صدى لمواقفه، ومنبراً لتوجهاته، ومرآة تعكس صورته كما يشتهي، لا كما تظهر في الواقع. وهناك من يعتبر أن نشر خبر لا ينسجم مع حساباته السياسية هو موقف بحد ذاته، وأن طرح سؤال لا يروق له يشكل استهدافاً، وأن البحث في خلفيات قضية معينة يعني بالضرورة الانحياز إلى طرف ضد آخر.
لكن الصحافة ليست كذلك، أو على الأقل لا يفترض أن تكون كذلك.
فليس كل خبر يُنشر يعني تبنّياً لمضمونه، وليس كل سؤال يُطرح يحمل اتهاماً، كما أن البحث عن الحقيقة لا يمكن أن يُختصر في خدمة موقف سياسي أو الدفاع عن جهة معينة. فالصحافة الحقيقية هي التي تملك شجاعة السؤال، وجرأة البحث، واستقلالية القرار، حتى عندما تكون النتائج غير مريحة للبعض.
ولعل ما يزعج البعض في "لبنان 24" أنه لا يريد أن يكون أسيراً لأي معادلة سياسية أو إعلامية، ولا أن يحصر نفسه في دائرة ترضي هذا الطرف وتسترضي ذاك. فالموقع يدرك أن ثقة القارئ لا تُبنى بالمواقف المسبقة، ولا بالمجاملات، ولا بتجميل الوقائع، بل بالصدقية والاستمرارية والقدرة على تقديم المعلومة من دون تزوير أو اجتزاء.
ولا يعني ذلك الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، فالحقيقة لا يحتكرها أحد، ولا يعني أن العمل الصحافي لا يحتمل الخطأ أو المراجعة والتصويب. على العكس، فإن المهنية تقتضي الاعتراف بالخطأ عندما يقع، والعودة إلى الوقائع كلما استدعت الحاجة، لأن احترام القارئ يبدأ باحترام عقله وحقه في المعرفة.
إن الإعلام الذي يخشى إزعاج أصحاب النفوذ يفقد تدريجياً دوره الرقابي، والإعلام الذي يبحث عن رضا الجميع قد ينتهي به الأمر إلى خسارة احترام الجميع. أما الإعلام الذي يضع استقلاليته فوق الحسابات، فإنه يدرك أن طريقه لن تكون دائماً مفروشة بالورود، وأن ثمن المهنية قد يكون أحياناً مواجهة الانتقادات وسوء الفهم وحتى حملات التشكيك.
لذلك، إذا كانت هذه هي مشكلة"لبنان 24"، فنحن لا نراها مشكلة بل ميزة تستحق التمسك بها.
"لبنان 24" ليس مطلوباً منه أن يرضي الجميع، بل أن يحافظ على حقه في إزعاج الجميع عندما تقتضي الحقيقة ذلك.
هذه ليست مشكلة "لبنان 24"... بل ربما تكون مشكلته الجميلة!
المصدر: خاص "لبنان24"
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