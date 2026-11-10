باسيل من بعبدا: لتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب

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دعا رئيس النائب إلى عدم السماح لإسرائيل باستغلال الاحتلال لفرض التطبيع على ، مؤكدًا تأييده للسلام العادل الذي تحكمه شروط واضحة، ومشددًا على أن لبنان ليس أرضًا للحروب، بل للسلام.وبعد لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد، أعلن وضع اقتراح بشأن القوة الدولية في عهدة رئيس الجمهورية، داعيًا إلى التشاور مع الدول لإخراج لبنان من حالة الانتظار، ومقترحًا أن تتألف القوة من الدول الدائمة العضوية في ، لضمان التوازن في التعامل مع لبنان وإسرائيل وسحب ذريعة حماية الأراضي من .وشدد على أن السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة بحصرية السلاح، فيما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مسارًا داخليًا، داعيًا إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من خلال ضمانات دولية يمكن أن ترافقها اتفاقات دفاعية مع دول قادرة على حمايته.وختم باسيل بالتأكيد أن التيار يسعى إلى هدنة ترسي هدوءًا دائمًا، وصولًا إلى سلام شامل وعادل عند توافر شروطه، رافضًا استخدام الاحتلال لفرض التطبيع على لبنان.