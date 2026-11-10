باسيل من بعبدا: لتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب

دعا رئيس التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
إلى عدم السماح لإسرائيل باستغلال الاحتلال لفرض التطبيع على لبنان
، مؤكدًا تأييده للسلام العادل الذي تحكمه شروط واضحة، ومشددًا على أن لبنان ليس أرضًا للحروب، بل للسلام.
وبعد لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد، أعلن باسيل
وضع اقتراح التيار
بشأن القوة الدولية في عهدة رئيس الجمهورية، داعيًا إلى التشاور مع الدول لإخراج لبنان من حالة الانتظار، ومقترحًا أن تتألف القوة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن
، لضمان التوازن في التعامل مع لبنان وإسرائيل وسحب ذريعة حماية الأراضي من إسرائيل
.
وشدد على أن السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة اللبنانية
بحصرية السلاح، فيما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مسارًا داخليًا، داعيًا إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من خلال ضمانات دولية يمكن أن ترافقها اتفاقات دفاعية مع دول قادرة على حمايته.
وختم باسيل بالتأكيد أن التيار يسعى إلى هدنة ترسي هدوءًا دائمًا، وصولًا إلى سلام شامل وعادل عند توافر شروطه، رافضًا استخدام الاحتلال الإسرائيلي
لفرض التطبيع على لبنان.