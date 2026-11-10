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لبنان

التسوية الأميركية الإيرانية أمام الاختبار الأخطر: هل تبادر طهران إلى الحرب؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 06:00
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التسوية الأميركية الإيرانية أمام الاختبار الأخطر: هل تبادر طهران إلى الحرب؟
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تبدو الساعات الأخيرة مختلفة في مسار المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بعدما ارتفعت مؤشرات التسوية وبدأت تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. وإذا كانت هذه الأجواء تعكس تحولا في المقاربة الأميركية، فإنها توحي أيضا بأن الجناح الداعي إلى التسوية داخل الإدارة الأميركية بات أكثر قدرة على فرض خياراته، وربما نجح في إقناع مراكز القرار بأن كلفة الحرب ستكون أكبر بكثير من المكاسب التي يمكن تحقيقها.
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ولعل الحراك القطري المتسارع يشكل أحد أبرز المؤشرات إلى هذا التحول، خصوصا أن المبادرة التي تعمل عليها الدوحة، وفق المعطيات المتداولة، تتضمن تقديم تنازلات مهمة لإيران، بما يسمح بفتح الباب أمام تفاهم سياسي قد ينهي مرحلة طويلة من المواجهة. لكن هذا المسار، على أهميته، لا يعني بالضرورة أن الاتفاق بات قريبا، أو أن الطرفين تجاوزا العقبات الأساسية التي حالت دون الوصول إلى تسوية خلال المرحلة الماضية.

حتى الحديث عن احتمال عقد لقاء بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومحسن رضائي في قطر خلال الأيام المقبلة، إذا تأكد، لا يكفي وحده للقول إن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية. فالمسافة بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة، خصوصا أن المبادرة القطرية، بصيغتها المتداولة، لا تقدم إجابات حاسمة عن مجموعة من الملفات التي تعتبرها إيران جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق شامل.

وفي مقدمة هذه الملفات يأتي مضيق هرمز، الذي تحول إلى إحدى أهم أوراق القوة الإيرانية، إضافة إلى الساحة اللبنانية التي لا تبدو طهران مستعدة لتركها خارج أي تفاهم إقليمي. ومن هنا، فإن محاولة الوصول إلى تسوية تقتصر على الملف النووي وبعض الترتيبات الأمنية، من دون معالجة هذه القضايا، قد تصطدم برفض إيراني واضح، حتى لو أبدت واشنطن استعدادا لتقديم تنازلات في ملفات أخرى.

لكن الأخطر في المشهد لا يرتبط فقط بالعقبات التفاوضية، بل بما تنقله معطيات سياسية عن توجه جديد داخل القيادة الإيرانية. فبحسب هذه المعطيات التي انتشرت امس، أبلغ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أركان الدولة بضرورة مغادرة مربع «لا سلم ولا حرب»، الذي حكم السياسة الإيرانية لفترات طويلة، والانتقال إلى مرحلة تتسم بالحسم في الخيارات والقرارات.

وهنا تكمن النقطة الأكثر حساسية. فهذه المقاربة لا تعني بالضرورة أن القيادة الإيرانية قررت الذهاب نحو اتفاق بأي ثمن، بل قد تعني العكس تماما. فإذا لم تتمكن المفاوضات من إنتاج تسوية تستجيب للشروط الإيرانية الأساسية، فإن خيار المبادرة العسكرية قد يصبح مطروحا بجدية، بدلا من الاستمرار في انتظار الخطوة الأميركية التالية.

وبذلك، قد تكون المنطقة أمام مفارقة غير مسبوقة في طبيعة المواجهة. فالولايات المتحدة التي لوحت طويلا بالحرب ربما باتت تبحث عن مخرج سياسي يمنع الانفجار، فيما إيران التي اعتمدت سياسة الصبر وامتصاص الضغوط قد تكون انتقلت إلى التفكير في فرض الحسم بنفسها.

وعليه، فإن نجاح المبادرة القطرية لا يتوقف فقط على استعداد واشنطن للتراجع عن بعض شروطها، بل على قدرتها على إقناع طهران بأن التسوية ستكون شاملة وليست مجرد هدنة مؤقتة.

أما إذا فشلت هذه المحاولة، فقد لا يكون السؤال المقبل متى تقرر واشنطن ضرب إيران، بل ما إذا كانت طهران ستقرر توجيه الضربة الأولى، وفرض معادلة عسكرية جديدة على المنطقة بأكملها.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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علي منتش Ali Mantash

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