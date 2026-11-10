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لبنان

كركي: زيادة تعرفة الأعمال النسيجية ومساهمة الضمان في أدوية الوهن العضلي

Lebanon 24
10-11-2026 | 05:55
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كركي: زيادة تعرفة الأعمال النسيجية ومساهمة الضمان في أدوية الوهن العضلي
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، "ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواصل تكريس موقعه كإحدى المؤسّسات العامّة التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطن اللبناني، وبصورة خاصّة مع المتعاملين معه من أجراء وأفراد ومؤسّسات على الصعيدين الصحّي والاجتماعي. 
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وفي هذا الإطار وضمن مسار ورشة التطوير والتحديث التي يتابعها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة د. بشارة الأسمر ومتابعة حثيثة ومشكورة من معالي وزير العمل د. محمد حيدر، تتوالى الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المعاملات، وتخفيف الأعباء الماليّة عن المضمونين، وتحسين مستوى التقديمات الصحيّة.

وعليه، وبعد أن أصبح مشروع اعتماد سعر الدواء على أساس السعر الوسيط في مراحله الأخيرة، كذلك تعديل تعرفات الأعمال الطبية والاستشفائية، ولا سيّما تلك الأكثر استخداماً في المستشفيات، بما فيها الأعمال الجراحية، أصدر د. كركي 3 مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 10/11/2026، حملت الأرقام 854 و855 و856 لتوسيع مروحة التقديمات الصحيّة وزيادة قيمتها داخل وخارج المستشفيات. 

وفي التفاصيل، وبناءً على أحكام المرسوم رقم 4229 تاريخ 30/10/2026، والمنشور في الجريدة الرسميّة عدد 48 تاريخ 5/11/2026، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 854 بتعديل مساهمة الصندوق في تكاليف الأدوية المخصّصة لمعالجة مرض الوهن العضلي خارج وداخل المستشفى لتصبح 95%، بدلاً من 80% ويعمل بها اعتباراً من 5/11/2026. 

أمّا المذكّرة الإعلاميّة رقم 855، فقضت بإضافة اختصاص الخدّج وحديثي الولادة وحدّدت بموجبها قيمة المعاينات خلال فترة العلاج، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 33 تاريخ 22/10/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية رقم 126/1 تاريخ 4/11/2026. 

أمّا المذكّرة الإعلاميّة رقم 856، فقضت بزيادة تعرفة الأعمال النسيجيّة (A -Pathology) أربعة أضعاف عمّا كانت عليه سابقًا وإعطاء 50% من قيمة ال A لطبيب علم الأنسجة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 32 تاريخ 22/10/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية رقم 124/1 تاريخ 4/11/2026.

وختم د. كركي:" أنّ لهذه الزيادات والخطوات أهميّة صحيّة واجتماعيّة بالغة، نظرًا لما تمثّله من دعم للحالات المرضيّة الدقيقة التي تستوجب رعاية طبيّة متخصّصة، وأنّها تشكّل ركيزة أساسيّة في تحسين وتطوير الخدمات الصحيّة، التي يسعى الضمان إلى ترسيخها لتكون شاملة ومتكاملة وعادلة".
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