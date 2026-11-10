تعميم صورة موقوف خطير.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة موقوف بجرم سلب بقوّة السلاح:ي. ك. (مواليد عام 1999، لبناني)لإقدامه، بحسب اعترافه، على القيام بعمليّات سلب درّاجات آليّة وغيرها بقوّة السّلاح في محلّتي “الكوستا برافا” وخلدة وجوارهما.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله وتَعرّف إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01 للإدلاء بما لديه من معلومات، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.