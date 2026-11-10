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لبنان

المحافظ اللبكي تفقد مطار رينيه معوض في القليعات.. وإطلع على تحضيرات الرحلة الافتتاحية باتجاه القاهرة

Lebanon 24
10-11-2026 | 07:37
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المحافظ اللبكي تفقد مطار رينيه معوض في القليعات.. وإطلع على تحضيرات الرحلة الافتتاحية باتجاه القاهرة
المحافظ اللبكي تفقد مطار رينيه معوض في القليعات.. وإطلع على تحضيرات الرحلة الافتتاحية باتجاه القاهرة photos 0
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أجرى محافظ عكار المحامي عماد اللبكي جولة تفقدية في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، برفقة رئيس مجلس إدارة مجموعة "Monla Group" المالكة لشركة «Sky Lounge Services»  زياد المنلا، بحضور أمينة سر المحافظة السيدة رولا البايع.
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واطّلع اللبكي خلال الجولة على آخر التحضيرات الجارية استعداداً للرحلة الافتتاحية المرتقبة باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، حيث شملت الجولة مبنى المسافرين ومختلف المرافق التشغيلية في المطار.

كما اطّلع على تقدّم أعمال التأهيل والتجهيزات التي تنفّذها شركة «Sky Lounge Services» المستثمرة والمشغلة للمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الاستعدادات لإطلاق المرحلة التشغيلية الأولى واستكمال متطلبات السلامة والأمن والجهوزية التشغيلية.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الحثيثة للتحضيرات الرامية إلى إعادة تفعيل مطار القليعات، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز الربط الجوي في لبنان، وفتح آفاق اقتصادية وسياحية وتنموية جديدة أمام عكار والشمال.

ومن المنتظر أن تشكّل الرحلة الافتتاحية محطة أساسية في مسار إعادة تشغيل المطار وتطويره تدريجياً، بما يواكب تطور الحركة الجوية والاحتياجات التشغيلية في المراحل المقبلة .
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