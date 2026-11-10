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لبنان

شيخ العقل عرض مع السيد برامج وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاريع التنمية

Lebanon 24
10-11-2026 | 08:12
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شيخ العقل عرض مع السيد برامج وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاريع التنمية
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في فردان اليوم، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ترافقها مديرة الخدمات الاجتماعية عبير عبد الصمد. 
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حضر اللقاء رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط، وعضو المجلس طارق ذبيان ومدير عام المجلس مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن ورئيس المصلحة الاجتماعية في المجلس سماح بو نصر الدين والمستشاران الشيخ الدكتور رمزي سري الدين وعامر زين الدين. 

وتناول اللقاء مشاريع وخطط الوزارة وآفاق التعاون مع المجلس المذهبي، لا سيما في معالجة المشاكل الأسرية وبرنامج "سند" لدعم الأسر الأكثر حاجة والدورات التدريبية والمهن الحرفية، بهدف خلق فرص عمل للعائلات المستورة بقدراتها الذاتية، وذلك في إطار منهجية الوزارة الجديدة القائمة على التنمية الاجتماعية.

وبعد اللقاء، صرّحت الوزيرة السيدة: "كان لي الشرف اليوم أن أجتمع وأتعرّف شخصياً على سماحة شيخ العقل، في هذه الدار الكريمة، وهذا البيت المحترم العريق. وقد تناقشنا في مواضيع اجتماعية عدة، ومنها كيفية تكثيف وزارة الشؤون الاجتماعية شراكاتها مع مؤسسات الطائفة الدرزية الكريمة، ومع الجمعيات، علماً أن الوزارة تربطها علاقة عريقة مع مؤسسات الطائفة الدرزية".

وأضافت: "بحثنا أيضاً في عدد من المشاريع، ودعم المؤسسات، ودعم الأسر الأكثر فقراً. وقريباً، سنتمكّن عبر برنامج "أمان" من توسيع التغطية لتشمل نسبة أكبر من العائلات الفقيرة في لبنان. وقد اتفقنا على المسار المقبل. ونحن فخورون بهذه العلاقة، وإن شاء الله لبنان ككل، نستطيع أن نكون بكل الطوائف والمؤسسات متعاونين ليزدهر الوطن بالطريقة التي يجب أن يكون عليها".

وقالت السيد ردّاً على سؤال: "فيما يتعلّق بالدعم للأسر الأكثر فقراً عبر برنامج "أمان"، فنحن بانتظار الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، لإقرار المشروع المقدّم من البنك الدولي بتمويل قدره مئتا مليون دولار، لنتمكّن عندئذٍ من توسيع التغطية ومساعدة أكبر نسبة من الناس في كل أنحاء لبنان".

وحول نتائج اللقاءات في سوريا، قالت: "كانت لنا زيارتان في الشهر الماضي إلى سوريا. الزيارة الأولى كان التركيز فيها على توثيق العلاقة وبنائها مع نظيرتي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتحدّثنا في أمور اجتماعية، ونرى أن لبنان وسوريا، حتى في الشأن الاجتماعي، يواجهان التحديات نفسها ويتشابهان، سواء فيما يتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال الأيتام. وقد ناقشنا كيفية التعاون في هذه المواضيع. أما الزيارة الثانية، التي كانت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فقد كان التركيز فيها على موضوع النازحين السوريين في لبنان، وكيفية تكثيف هذه العودة. علماً أن حكومتنا، منذ أن بدأنا، وضع خطة العودة منذ سنة، وتمكّنا من تحقيق رقم كبير، حيث عاد سبعمئة ألف سوري من لبنان إلى سوريا في هذه الفترة، ونحن مستمرون في هذا المسار. وقد شرحنا للجانب السوري بكل وضوح التحديات التي لدينا في لبنان في هذا النطاق، واتفقنا أيضاً على كيفية تكثيف هذا التعاون، لكي يتمكّن لبنان من استعادة اقتصاده ووضعه الاجتماعي".

كذلك استقبل شيخ العقل عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ وتناول اللقاء قضايا عامة.

واستقبل وفدا من عائلة دنش من بلدة الغازية (الجنوب) برئاسة رجل الاعمال محمد دنش الذي شكر باسم العائلة شيخ العقل على مواساتها بوفاة شقيقه احمد "أبو العز".

وعقد الشيخ أبي المنى اجتماعاً مع قضاة المذهب الدرزي: فؤاد حمدان، الشيخ غاندي مكارم ونزيه أبو إبراهيم. وترأس اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس المذهبي لمناقشة أمور متعلقة بالمجلس واللجان.
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