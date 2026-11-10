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لبنان

8 أشهر أكثر دموية من 14 شهرًا.. "حرب 2026" بالأرقام!

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
10-11-2026 | 09:00
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8 أشهر أكثر دموية من 14 شهرًا.. حرب 2026 بالأرقام!
8 أشهر أكثر دموية من 14 شهرًا.. حرب 2026 بالأرقام! photos 0
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تكشف الأرقام الرسمية لوزارة الصحة أنّ الحرب التي اندلعت في الثاني من آذار 2026 لم تكن الأطول، لكنها كانت الأشدّ فتكاً بفارق واضح، إذ بلغت حصيلتها حتى نهاية تشرين الأول 4389 شهيدًا و12,428 جريحاً، متجاوزةً حصيلة الحرب التي امتدت من تشرين الأول 2023 حتى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 وأسفرت عن نحو 4068 شهيدا و16,690 جريحاً، غير أنّ المقارنة الأدق لا تكمن في المجموع العام بل في توزيع الضحايا على أشهر الحرب.
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فالمعدل الإجمالي البالغ نحو 18 قتيلاً يومياً، مقابل قرابة 10 في الحرب السابقة، لا يعكس حقيقة ما جرى، لأنّ الحصيلة كانت قد بلغت 4324 قتيلاً بحلول منتصف تموز، أي ما يقارب 98% من المجموع خلال 134 يوماً فقط، بمعدل يتجاوز 32 قتيلاً يومياً، في حين سجّل الأسبوعان الأولان وحدهما 886 قتيلاً، أي نحو 60 قتيلاً في اليوم الواحد.
والأبرز أنّ الهدنة التي أُعلنت في 16 نيسان ومُدّدت لاحقاً لم توقف النزف، إذ ارتفعت الحصيلة من 2509 شهداء في 26 نيسان إلى 4319 في السادس من تموز، ما يعني أنّ أكثر من 1800 استشهدوا قُتلوا خلال فترة يُفترض أنها فترة تهدئة، بمعدل يقارب 25 شهيداً يومياً، وهو أعلى بمرتين ونصف المرة من معدل الحرب السابقة بأكملها. ولم يتراجع العداد فعلياً إلا في تموز، مع وقف النار بين إسرائيل وحزب الله الذي سبق جولة المفاوضات في واشنطن وانتهى بتوقيع الاتفاق الإطاري في 17 تموز، لتُسجَّل منذ منتصف الشهر 66 وفاة فقط حتى مطلع تشرين الثاني، مع شبه توقف منذ 12 تشرين الأول اقتصر على وفاة واحدة وخمس إصابات حتى 5 تشرين الثاني.
وفي موازاة ذلك، تراجعت نسبة الجرحى إلى القتلى من نحو أربعة جرحى لكل قتيل في الحرب السابقة إلى أقل من ثلاثة في الحرب الحالية، وهو مؤشر قد يرتبط بارتفاع القوة التدميرية للضربات وتركّزها على مبانٍ مأهولة تتراجع فيها فرص النجاة، ما يعني أنّ كل غارة باتت تحصد قتلى أكثر نسبةً إلى من ينجون منها.
وتدلّ هذه المعطيات مجتمعة على أنّ الهدوء الحالي يرتبط بالقرار السياسي الذي أنتجه المسار التفاوضي أكثر مما يرتبط بتغيّر في طبيعة المواجهة، لا سيما أنّ تجربة الربيع أثبتت أنّ الهدن المعلنة لم تمنع سقوط مئات القتلى، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً ومرهوناً باستمرار هذا المسار، إذ إنّ أي انهيار له قد يعيد البلاد خلال أسابيع قليلة إلى وتيرة تتجاوز ثلاثين قتيلاً يومياً.
 
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