الرئيس لحود: هنيئا للجيش وقائده لأنهم الحصن المنيع في وجه الفتنة

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علق الرئيس السابق العماد اميل على ما سماه "الحملة المنظمة التي تستهدف وقائده من قبل رؤساء أحزاب ونواب وشخصيات سياسية يجمعها مشترك هو الانحياز الى وما تقوم به في من قتل وتهجير ودمار، بحجّة حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانيّة".ورأى لحود، في بيان، أنّ "على هؤلاء، قبل التنظير علينا بكيفية الدفاع عن الوطن وحماية سيادته، أن يطالبوا، ولو لمرّة، بحقوق العسكريّين، وهو مطلبٌ قديم أهملته الغالبيّة الساحقة من الطبقة السياسيّة".أضاف لحود: "يقوم الجيش اللبناني بما يتوجّب عليه في مواجهة إسرائيل، عبر سلاح الموقف الذي يعبّر عنه قائده العماد الذي يدرك جيّداً من هو الصديق ومن هو العدوّ، وهو يعرف أنّ إسرائيل هي العدوّ الأوّل للبنان، ويبقى على المنتقدين أن يتوجّهوا الى حلفائهم في الخارج ليطلبوا منهم تسليح الجيش لكي يتمكّن من مواجهة إسرائيل".وشدد الرئيس لحود على أنّ "هذه الحملة كانت منتظرة لأنّ من وراءها يدركون بأنّ الفرصة التي كانت متاحة لهم انتهت، مع سقوط راعيهم الأميركي في الانتخابات التي قال فيها الشعب الأميركي كلمته ضدّه، وما الصمود الذي حصل من قبل ، خصوصاً في لبنان، إلا الدليل على القدرة على إفشال المشروع الأميركي، والمستقبل القريب كفيلٌ بإثبات هذا الأمر".وختم لحود: "هنيئاً للجيش اللبناني وقائده لأنّهم الحصن المنيع في وجه الفتنة وزجّ لبنان في حربٍ داخليّة تساعد الإسرائيلي على تنفيذ مشروعه".