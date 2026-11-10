روبيو: نريد استمرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انخراط واشنطن في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، معرباً عن رغبتها في استمرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة اللبنانية، متهماً "حزب الله" بتدمير الدولة.
وفي الملف الإيراني، اعتبر أن الحملة الاقتصادية تُغني عن الحاجة إلى عمليات قتالية كبيرة، قائلاً إن إيران لن تكون قادرة حالياً على بيع النفط في السوق العالمية.
واتهم طهران بمواصلة إطلاق مسيّرات في محاولة لإغراق سفن تجارية، مؤكداً استمرار التصدي لهذه الهجمات.
كما أشار إلى أنه تحدث مع نظيره السعودي بشأن الهجمات التي تتعرض لها المملكة، مذكّراً بوجود اتفاق دفاع بين واشنطن والرياض.