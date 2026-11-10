روبيو: نريد استمرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

أكد الأميركي ماركو روبيو انخراط في محادثات السلام بين وإسرائيل، معرباً عن رغبتها في استمرار الانسحاب من .

وقال روبيو إن تتعامل مع الحكومة ، متهماً " " بتدمير الدولة.

وفي الملف ، اعتبر أن الحملة الاقتصادية تُغني عن الحاجة إلى عمليات قتالية كبيرة، قائلاً إن لن تكون قادرة حالياً على بيع في السوق العالمية.

واتهم طهران بمواصلة إطلاق مسيّرات في محاولة لإغراق سفن تجارية، مؤكداً استمرار التصدي لهذه الهجمات.

كما أشار إلى أنه تحدث مع نظيره السعودي بشأن الهجمات التي تتعرض لها ، مذكّراً بوجود اتفاق دفاع بين واشنطن والرياض.