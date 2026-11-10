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لبنان

بارو: توافق على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:10
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بارو: توافق على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان
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 قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك "توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام.
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وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :"ان التوافق يشمل "ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة"، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس "شكّل فرصة لإحراز تقدم" في هذا الملف.

واعتبر"أن خطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران "لم يستبعد تماما"، وذلك في مؤتمر صحافي اليوم ، في ختام اجتماع وزاري لمجموعة السبع.

وقال بارو إن "خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يستبعد تماما، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد في هذين اليومين لبحث هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، وبعده مع رئيس الوزراء القطري". 

أضاف "لكننا نؤيد الجهود المبذولة، لا سيما من قبل دول المنطقة، لايجاد مسار نحو تحرير أو إعادة فتح مضيق هرمز، ونحو حل سياسي لتجنب معاودة الضربات".
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