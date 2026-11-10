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لبنان

مزارعون يسألون: كيف نستفيد؟!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 09:18
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مزارعون يسألون: كيف نستفيد؟!
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طالب تجمع المزارعين في الجنوب بتأمين الوصول إلى مزارع الوزاني والحاصباني وسردا، وتسهيل التصدير والترانزيت، وتسريع التعويضات، فيما أعلن رئيس الجمهورية، نقلاً عن وزير الزراعة، وجود مساعدة بقيمة 7.5 ملايين دولار تليها 40 مليوناً لتأمين خيم زراعية ومضخات للأراضي الممكن الوصول إليها.
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وبحسب ما قال مصدر محلي لـ"لبنان24"، فإنّه تتضح محدودية هذه المساعدات عند مقارنتها بحجم الخسائر، فقد تجاوزت الخسائر المالية للقطاع الزراعي في الجنوب 530 مليون دولار، فيما تضرر أكثر من 56 ألف هكتار، أي أنّ مجموع المبالغ المعلنة، البالغ 47.5 مليون دولار، لا يغطي سوى نحو 9% من الخسائر، والأهم أنّ هذه المساعدات مخصّصة للأراضي الممكن الوصول إليها، في حين بات الوصول متعذراً إلى أكثر من نصف الأراضي الزراعية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب الاحتلال والقيود الأمنية. وسأل المصدر:" ماذا يستفيد مزارع الجنوب من خيمة زراعية أو مضخة مياه إذا كان عاجزاً عن الوصول إلى أرضه؟"
 
ويعني ذلك أنّ المزارع الأكثر تضرراً، أي الذي خسر أرضه بالكامل خلف الخط الذي يمنع العودة، هو الأقل استفادة من برامج إعادة التأهيل، فالخيمة الزراعية والمضخة لا تنفعان من لا يستطيع الوصول إلى حقله، ما يجعل التعويض المباشر عن المواسم الضائعة، لا دعم الإنتاج وحده، المطلب الذي يحدد ما إذا كان هؤلاء سيعودون إلى الزراعة أصلاً حين تُفتح أراضيهم.
 
وقال المصدر:" عملياً، يمكن لهذه التجهيزات أن تساعد المستفيدين على استئناف الزراعة، لكن تبرز هنا حاجة مختلفة لدى أصحاب البساتين المحرومين من دخولها: كيف يعيشون إلى حين العودة؟ فتجمّع المزارعين طالب بتسريع التعويضات، وحذّر من أنّ إهمال الأشجار المثمرة طويلاً قد يستلزم سبع سنوات على الأقل لاستعادة إنتاجها"، وفق تقديره.
 
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