توقيف مشتبه فيهما بإطلاق نار أصاب خمسة أشخاص في طبّايا

أوقفت مفرزة القضائية مشتبه فيهما بإطلاق نار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص خلال إشكال في بلدة طبّايا – صيدا، في 13 آب 2026، وفق بيان لقوى الأمن الداخلي.

وأوضحت المديرية أن فيديو للحادثة انتشر عبر ، فيما توارى مطلقا النار عن الأنظار. وبعد المتابعة والتحريات، حدّدت العناصر مكان اختباء المشتبه فيهما وأوقفتهما بكمين في البلدة.

والموقوفان لبنانيان، هما "ع. ع." من مواليد 1995 و"ح. ع." من مواليد 1982. وقد أُحيلا إلى المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.