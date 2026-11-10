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لبنان

لسالكي طريق الشام الدولي.. هذا الخبر من قوى الأمن يهمكم

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:36
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

تستكمل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، من خلال إحدى الشّركات المتعهّدة، أعمال تعبيد طريق الشّام الدّولي، الممتدّ بين حاجز ضهر البيدر و”مفرق حمّانا”، وذلك اعتبارًا من السّاعة 6:30 ولغاية السّاعة 16:00 من تاريخ يوم غدٍ الأربعاء في 11-11-2026، يوميًا، وإلى حين انتهاء الأشغال.
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لذلك، سيتمّ منع مرور الآليّات بدءًا من أوتوستراد المديرج، وتحويل السّير القادم من بيروت باتجاه البقاع عبر طريق صوفر الداخليّة، ثم باتجاه طريق ترشيش – البقاع.

يُرجى من السّائقين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات، التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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