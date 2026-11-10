لسالكي طريق الشام الدولي.. هذا الخبر من قوى الأمن يهمكم

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:تستكمل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، من خلال إحدى الشّركات المتعهّدة، أعمال تعبيد طريق الشّام الدّولي، الممتدّ بين حاجز و”مفرق حمّانا”، وذلك اعتبارًا من السّاعة 6:30 ولغاية السّاعة 16:00 من تاريخ يوم غدٍ الأربعاء في 11-11-2026، يوميًا، وإلى حين انتهاء الأشغال.لذلك، سيتمّ منع مرور الآليّات بدءًا من أوتوستراد ، وتحويل السّير القادم من باتجاه عبر الداخليّة، ثم باتجاه طريق – البقاع.يُرجى من السّائقين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات، التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.