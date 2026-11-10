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لبنان

قصف وتفجير وإحراق منزل جنوباً.. إليكم اخر التطورات

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:44
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قصف وتفجير وإحراق منزل جنوباً.. إليكم اخر التطورات
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واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات جنوبية، مع تسجيل قصف مدفعي وعمليات تمشيط وتفجير، فيما قُتل مسعف وأُصيب اثنان آخران بانهيار سقف منزل خلال عمليات البحث عن الشهداء في زبقين.

وفي التفاصيل، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منزل في بلدة القنطرة، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة مجدلزون في قضاء صور وأطراف ميفدون.

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كما نُفّذت عملية تمشيط في بيت ياحون وتفجير في الطيري، فيما سُجّل تحليق مسيّرة إسرائيلية بين المنازل في بلدة جديدة مرجعيون.

وفي زبقين، أُفيد عن إصابة مسعفين من الهيئة الصحية، جراء سقوط سقف أحد المنازل عليهم أثناء قيامهم بسحب جثمانَي شهيدين من تحت الأنقاض.

 
وعُلم لاحقا ان مسعفين غادرا مستشفى حيرام في صور، بعد خضوعهما للفحوصات الطبية اللازمة، إثر إصابتهما، فيما سيبقى المسعف الثالث في المستشفى حتى يوم غد لاستكمال الفحوصات وتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.
 
 
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