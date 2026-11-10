قصف وتفجير وإحراق منزل جنوباً.. إليكم اخر التطورات

واصل الجيش اعتداءاته على بلدات جنوبية، مع تسجيل قصف مدفعي وعمليات تمشيط وتفجير، فيما قُتل مسعف وأُصيب اثنان آخران بانهيار سقف منزل خلال عمليات البحث عن في زبقين.

وفي التفاصيل، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منزل في بلدة القنطرة، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة مجدلزون في وأطراف ميفدون.

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كما نُفّذت عملية تمشيط في بيت ياحون وتفجير في ، فيما سُجّل تحليق مسيّرة إسرائيلية بين المنازل في بلدة .

وفي زبقين، أُفيد عن إصابة مسعفين من الهيئة الصحية، جراء سقوط سقف أحد المنازل عليهم أثناء قيامهم بسحب جثمانَي شهيدين من تحت الأنقاض.

وعُلم لاحقا ان مسعفين غادرا في صور، بعد خضوعهما للفحوصات الطبية اللازمة، إثر إصابتهما، فيما سيبقى المسعف الثالث في المستشفى حتى يوم غد لاستكمال الفحوصات وتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.