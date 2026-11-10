تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي: 2.4 مليار يورو للبنان منذ 2021 والإصلاح مفتاح التعافي

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سفيرة الاتحاد الأوروبي: 2.4 مليار يورو للبنان منذ 2021 والإصلاح مفتاح التعافي
سفيرة الاتحاد الأوروبي: 2.4 مليار يورو للبنان منذ 2021 والإصلاح مفتاح التعافي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال أن حجم الدعم الأوروبي المقدم للبنان منذ عام 2021 بلغ نحو 2.4 مليار يورو، وشمل المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم المؤسسات العامة والقطاع الأمني والخدمات الأساسية.

وخلال زيارتها جامعة الروح القدس – الكسليك، شددت دو وال على أن التعافي الاقتصادي المستدام يتطلب إصلاح القطاع المصرفي، وإقرار قانون الفجوة المالية، وتعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الإدارة العامة وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

وأكدت أن استعادة الثقة بالنظام المالي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنهما فتح المجال أمام استثمارات وتمويلات دولية إضافية، معتبرة أن هدف الاتحاد الأوروبي هو مساعدة لبنان على بناء دولة قوية ومستقرة وقادرة على خدمة مواطنيها.

وفي لقاء ثانٍ خُصص للتعاون مع قطاع الأعمال، عرضت دو وال برامج الدعم الأوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل تسهيل الوصول إلى التمويل والمنح والضمانات والمساعدة التقنية، ودعم الطاقة المتجددة والابتكار والتدريب المهني.

ودعت الشركات اللبنانية إلى تطوير قدراتها والالتزام بمعايير الجودة الأوروبية لتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، مؤكدة أن استقرار بيئة الأعمال وشفافيتها يشكلان شرطًا لجذب الاستثمارات، وأن الموارد البشرية وكفاءات الشباب تمثل الثروة الأساسية للبنان.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: سنمنح أوكرانيا 6.6 مليار يورو من أموال "المرفق الأوروبي للسلام" المخصصة لصالحها
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سانشيز: الحرب على إيران كبدت الإتّحاد الأوروبيّ 100 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبي 70 مليار يورو إضافية في 2027
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لدعم استقرار لبنان وتعافيه...505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الاتحاد الأوروبي

النقد الدولي

اللبنانية

الأوروبي

الثروة

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-11-10
Lebanon24
11:39 | 2026-11-10
Lebanon24
11:30 | 2026-11-10
Lebanon24
11:24 | 2026-11-10
Lebanon24
11:11 | 2026-11-10
Lebanon24
11:00 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24