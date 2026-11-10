سفيرة الاتحاد الأوروبي: 2.4 مليار يورو للبنان منذ 2021 والإصلاح مفتاح التعافي

كشفت سفيرة لدى ساندرا دو وال أن حجم الدعم المقدم للبنان منذ عام 2021 بلغ نحو 2.4 مليار ، وشمل المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم المؤسسات العامة والقطاع الأمني والخدمات الأساسية.

وخلال زيارتها جامعة الروح – الكسليك، شددت دو وال على أن التعافي الاقتصادي المستدام يتطلب إصلاح القطاع المصرفي، وإقرار قانون الفجوة المالية، وتعزيز استقلال ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الإدارة العامة وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

وأكدت أن استعادة الثقة بالنظام المالي والتوصل إلى اتفاق مع من شأنهما فتح المجال أمام استثمارات وتمويلات دولية إضافية، معتبرة أن هدف الاتحاد الأوروبي هو مساعدة لبنان على بناء دولة قوية ومستقرة وقادرة على خدمة مواطنيها.

وفي لقاء ثانٍ خُصص للتعاون مع قطاع الأعمال، عرضت دو وال برامج الدعم الأوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل تسهيل الوصول إلى التمويل والمنح والضمانات والمساعدة التقنية، ودعم الطاقة المتجددة والابتكار والتدريب المهني.

ودعت الشركات إلى تطوير قدراتها والالتزام بمعايير الجودة الأوروبية لتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، مؤكدة أن استقرار بيئة الأعمال وشفافيتها يشكلان شرطًا لجذب الاستثمارات، وأن الموارد البشرية وكفاءات الشباب تمثل الأساسية للبنان.