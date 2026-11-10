مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك تابع أعمال دورته ال59

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تابع في أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين، المنعقدة في الصرح البطريركي في ، تحت عنوان "نحو متجدّدة في زمن الأزمات".استهل اليوم الثاني بقراءة روحية تمحورت حول موضوع ، تلاها التعمّق في المحور الأول بعنوان "كنيسة تشهد للإيمان"، حيث قدّمت الأخت الدكتورة يارا متى مداخلة تمهيدية تناولت أبعاد هذا المحور والتحدّيات التي تواجه الكنيسة في شهادتها للإيمان وسط الأزمات الراهنة.بعد ذلك، توزع على أربع مجموعات عمل، وتبادلوا الأفكار والخبرات والتطلّعات، معتمدين منهجية "المحادثة في الروح"، التي تقوم على الإصغاء المتبادل والتمييز الروحي والتشاور، في سبيل تعزيز المسيرة السينودسية وتجديد رسالة الكنيسة وحضورها في المجتمع.وتخلل أعمال هذا اليوم أيضًا عرض تقارير اللجان الأسقفية والهيئات التابعة للمجلس، حيث جرت متابعة أنشطتها ومبادراتها، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الكنسية.وتتواصل أعمال الدورة حتى يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، على أن تتناول في الأيام المقبلة المحورين الآخرين، الرجاء والمحبّة، استكمالًا للتأمّل والتشاور حول سبل بناء كنيسة متجدّدة في إيمانها، شاهدة للرجاء، ومتجسّدة في المحبّة.