"إنترنت لبنان" في قاع العالم

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في مراجعة لارقام اطّلع عليها " " بلغت السرعة الوسطية للإنترنت الثابت في نحو 19.9 ميغابت في الثانية، في حين يبلغ المعدل العالمي نحو 129.7 ميغابت، ما يعني أن خط الإنترنت المنزلي في لبنان أبطأ بنحو ست مرات ونصف من المعدل العالمي، وأنه يصنَّف بين أبطأ عشرين دولة في العالم.وفي المقابل، تبلغ سرعة الإنترنت عبر الهاتف الخلوي في لبنان نحو 40.6 ميغابت، أي ضعف سرعة الخط الثابت، وهو نمط يشبه في الشكل حيث يتفوّق الهاتف على المنزل، لكنه يختلف عنها جذرياً في المضمون، إذ إن سرعة الخلوي في تبلغ نحو 382 ميغابت، أي أكثر من تسعة أضعاف السرعة في لبنان.ويعني ذلك أن اللبناني لم ينتقل إلى الهاتف بسبب جودته، بل لأن البنية الأرضية متهالكة وتتأثر بانقطاع الكهرباء، فيما يبقى العمل عن بُعد والتعليم الإلكتروني وتصدير ، وهي من القطاعات القليلة القادرة على جلب الدولار، مقيّدة بسرعة لا تليق باقتصاد يراهن على شبابه.