تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بو عاصي: ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية

Lebanon 24
10-11-2026 | 10:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بو عاصي: ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية
بو عاصي: ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "لا أحد حريص على الجيش اللبناني أكثر من القوات اللبنانية، وعندما تطالب بألا يكون هناك أي سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية، فإنها تقدّم بذلك أفضل دعم للجيش اللبناني، وتطالب بأن يكون المؤسسة العسكرية الوحيدة صاحبة السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية".
Advertisement



وأشار بو عاصي، في مقابلة على إذاعة "لبنان الحر"، إلى أنّ "الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف الصامت الأكبر"، وقال: "بالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية".



وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال: "إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، فماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، هذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة".



ورفض بو عاصي "فكرة اعتبار الجيش مؤسسة خارجة عن إطار القرار السياسي"، معتبراً أنها "فكرة خطيرة"، مؤكداً أنه "بهذا الموقف لا يردّ على أحد بعينه، بل يتحدث بالمطلق"، وقال: "لقد درج في لبنان استخدام عبارات من قبيل: الجيش هو الشرعية أو الجيش هو الحل أو البدلة العسكرية هي الشرعية، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. نحن أكثر الناس حرصاً على دور الجيش فهو مؤسسة شرعية، لكنه ليس الشرعية في حد ذاتها، وهناك فرق كبير بين الأمرين".



وأوضح أن "الجيش يستمد شرعيته من الدولة، فيما تستمد الدولة شرعيتها من الشعب"، لافتا إلى أن "دور الجيش أساسي وعملي في الدفاع عن السيادة وتثبيتها، وبسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه لا يختزل الشرعية، وليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة والشرعية اللبنانية"، وقال: "إن المؤسسات، سواء كانت الجيش أو الأجهزة الأمنية أو دوائر النفوس أو الدوائر العقارية، هي كلها أدوات في يد الدولة اللبنانية، ومؤسسات ضرورية لقيامها، لكنها لا تختزل الدولة ولا تحل مكانها".



وسأل: "لماذا، إذاً، عندما تتحدث القوات اللبنانية عن الجيش ودوره وضرورة تنفيذه قرارات الحكومة، تُتهم بأنها تثير النعرات الطائفية وتسعى إلى جرّ البلد نحو الحرب؟ ولماذا، في المقابل، عندما يهدد حزب الله بأن تطبيق قرارات الحكومة سيؤدي إلى خراب البلد واندلاع حرب أهلية لا يتهمه أحد بأنه يحاول تخريب السلم الأهلي؟".



وقال: "لم يخرج أحد من جانبنا ليقول إن الجيش سينقسم إذا نفّذ مهامه. فيما الترويج لاحتمال انقسامه يأتي من الطرف الموالي لحزب الله، ومن حزب الله نفسه. فإذا كان الجيش خطاً أحمر كما قال الرئيس نبيه بري، فلماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة كأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟ وما نلاحظه اليوم، لا سيما في خطاب ما يُسمّى محور الممانعة، هو أن دعم الجيش يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية وعندها يصبح خطاً أحمر. أما عندما يقوم الجيش بواجباته، فتبدأ الاعتراضات والتهديدات".



وعن ملف شحنة متفجرات الحزب في ضهر البيدر، قال: "يخرج نواب مثل حسن فضل الله، وقبلَه محمد رعد، ليطالبوا الدولة اللبنانية، والقرار السياسي والقضاء والمؤسسات والجيش والأجهزة الأمنية، بتحمّل مسؤولياتها في ملف المتفجرات. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هناك من يقول إنه أدخل خمسمئة كيلوغرام من المتفجرات إلى البلد، فإن المطلوب أن تتحرك الدولة وتقوم بواجباتها".



وختم: "نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن القرارات التي اتُّخذت في الخامس والسابع من آب 2025 والثاني من آذار 2026 كانت مجرد كلام، ولم تكن جدية منذ البداية ولم يريدوا تنفيذها، وإما أن الأدوات التنفيذية والمؤسسات المعنية لا تريد التحرك لتنفيذها. وفي كلا الحالتين، نحن أمام مشكلة كبيرة".
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: البلد في حالة حرب وهذا الأمر سيمنع الاستثمارات
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بيار بو عاصي: البلد في حالة حرب وهذا الأمر سيمنع الاستثمارات في البلد وإن لم تنفذ قرارات حصر السلاح فإن الحكومة لن تنجح والاستثمارات لن تتحقق وسنبقى ضمن دوامة مفرغة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ثوابت السياسة المصرية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عمار: بيان السفارات الخمس تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الرئيس نبيه بري

الجيش اللبناني

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-11-10
Lebanon24
11:39 | 2026-11-10
Lebanon24
11:30 | 2026-11-10
Lebanon24
11:24 | 2026-11-10
Lebanon24
11:11 | 2026-11-10
Lebanon24
11:00 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24