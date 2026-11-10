"هوريكا" لبنان يفتتح نسخته الثلاثين بمشاركة 400 عارض و2500 علامة تجارية

افتتح معرض "هوريكا " نسخته الثلاثين في "سي أرينا"، بمشاركة أكثر من 400 عارض و2500 علامة تجارية، على مساحة تبلغ 13 ألف موزعة على ثلاث قاعات.

ويمتد المعرض، الذي تنظمه شركة "هوسبيتاليتي سيرفيسز"، أربعة أيام، وسط توقعات باستقبال نحو 24 ألف زائر من العاملين في قطاعات الضيافة والخدمات الغذائية والتصميم والإنتاج والتوزيع.

وخلال الافتتاح، أعلنت المؤسِّسة المشاركة والمديرة التنفيذية للشركة دموس سلامة إطلاق “جائزة دموس للتميز”، مؤكدة أن المعرض تحوّل، منذ انطلاقه عام 1994، إلى منصة للأعمال والتعلم وبناء الشراكات، وانتقل من لبنان إلى عدد من .

من جهتها، اعتبرت وزيرة السياحة لورا أن “هوريكا” أصبح مرجعًا لفهم واقع القطاع واحتياجاته، داعية الدولة إلى توفير الأمان والإدارة والسياسات التي تحمي الاستثمار. كما شدد هاني على ترابط تطور السياحة والقطاعات الإنتاجية مع تحقيق الاستقرار.

وتتضمن برنامجًا يستضيف 25 مشتريًا إقليميًا للبحث عن منتجات وشراكات لبنانية، إلى جانب مساحة تربط مؤسسات الضيافة بباحثين عن فرص عمل، وجلسات يشارك فيها أكثر من 100 متحدث، ومسابقات تضم أكثر من 200 متنافس أمام لجان تحكيم دولية.

ويعرض قسم “HORECA Innovations” أكثر من 25 منتجًا لبنانيًا في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والخدمات، فيما تشارك للمرة الأولى مساحات متخصصة تجمع فنون الخزف وتصميم الأثاث والتصوير المرتبط بفن الطهي.