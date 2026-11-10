تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرّك قضائي ضد شبكات الإنترنت غير الشرعية.. إليكم ما تقرّر

Lebanon 24
10-11-2026 | 10:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحرّك قضائي ضد شبكات الإنترنت غير الشرعية.. إليكم ما تقرّر
تحرّك قضائي ضد شبكات الإنترنت غير الشرعية.. إليكم ما تقرّر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كلّفت النيابة العامة التمييزية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات نقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق عدد من سنترالات "أوجيرو"، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستنابة القضائية، مع ضمان استمرارية الخدمة وعدم تحميل المشتركين أعباء إضافية.
Advertisement
 

وجاء في الاستنابة، الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج والموجّهة إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، أنّ انتشار الإنترنت غير الشرعي يتسبّب بهدر المال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، نتيجة ممارسة شركات وأفراد هذا النشاط بصورة غير قانونية والتعدّي على الشبكة الشرعية.

وتشمل عملية النقل نطاق سنترالات الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء والبحصاص.

وطلبت النيابة العامة من الهيئة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المهمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة عن المشتركين.

وأشارت الاستنابة إلى تكليف قيادة الجيش والمديريات العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة مؤازرة الهيئة ومواكبتها في تنفيذ الإجراءات وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة.

كما ألزمت الهيئة برفع تقارير دورية إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمّن الإجراءات المتخذة وأعداد المشتركين الذين نُقلوا إلى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجّهة إلى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ والمهل المعطاة لهم، تمهيداً لقمع المخالفات واستكمال نقل الخدمة بمؤازرة القوى الأمنية.

 
 
نص الاستنابة كاملا:
نحن احمد رامي الحاج النائب العام لدى محكمة التمييز،

"نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي
ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية،
واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦
والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين 
نقرر: 
تكليف الهيئة المنظمة للإتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء فنيين أو تقنيين مختصّين ، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية الى الشبكات الشرعية، وذلك ضمن نطاق سنترالات هيئة أوجيرو التالية:
الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا ، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا ، الحازمية ، طرابلس، الميناء البحصاص، وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الإستنابة ، على ان تتم عملية النقل بما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها وفقا للأصول الفنية والادارية والقانونية المعتمدة .
وعلى الهيئة المذكورة التنسيق مع كل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة بغية تأمين المؤازرة اللازمة من قبل تلك الأجهزة الأمنية في سياق تنفيذ الهيئة للمهمة المكلفة بها.
وعلى الهيئة الإستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبتها في تنفيذ الاجراءات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من تدابير وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة، 
كل ذلك من اجل عملية نقل مستخدمي الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة المشار اليها،
وأنه في هذا السباق قد جرى تكليف كل من قيادة الجيش ، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بغية مؤازرة ومواكبة الهيئة الناظمة للإتصالات انفاذاً للمهمة المكلفة بها موضوع هذه الاستنابة.
وعلى الهيئة المنظمة للإتصالات تنظيم تقارير دورية ترفعها الى جانب النيابة العامة التمييزية 
تتضمن الإجراءات المتخذة واعداد المشتركين الذين جرى نقلهم الى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجهة الى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ، والمهل المعطاة لهم ، وعلى ان يتم قمع تلك المخالفات ليصار الى نقل خدمة الانترنت الى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية المُشار اليها".
 
مواضيع ذات صلة
بعد دعوته إلى استفتاء.. تحرك قضائي ضد روحاني
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشبكات غير الشرعية" تحت الرصد
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحث في تطوير العمل القضائي وتعزيز أداء المحاكم الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في ملف قطاع الاتصالات: بالنسبة للشبكات غير الشرعية فكيف استطاعت أن تنتشر على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

المديرية العامة

قيادة الجيش

الانترنت

طرابلس

بيروت

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-11-10
Lebanon24
15:48 | 2026-11-10
Lebanon24
15:00 | 2026-11-10
Lebanon24
14:51 | 2026-11-10
Lebanon24
14:33 | 2026-11-10
Lebanon24
14:31 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24