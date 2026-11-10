إسرائيلي يعبر إلى الأراضي اللبنانية... هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عبر "أكس" أن "قواته هرعت إلى معبر رأس الناقورة الحدودي، عقب تلقي بلاغ يفيد بعبور مواطن إسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق".
وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه "بعد وقت قصير من الحادث، عثرت قوة تابعة للأمم المتحدة على المواطن بالقرب من المنطقة الحدودية، قبل أن تسلّمه إلى القوات الإسرائيلية التي أعادته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أنه "جرى لاحقاً تحويل المواطن إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات ومتابعة التحقيق معه".
وشدّد الجيش الإسرائيلي على أن "عبور الحدود يُعدّ أمراً محظوراً وخطيراً، ويشكّل مخالفة للقانون".
🔸قبل قليل هرعت قوات جيش الدفاع إلى معبر رأس الناقورة في أعقاب بلاغ عن مواطن إسرائيلي عبر المعبر الحدودي إلى داخل الأراضي اللبنانية. الحادث قيد التحقيق.
🔸بعد وقت قصير، عثرت قوة تابعة للأمم المتحدة على المواطن بالقرب من المنطقة الحدودية، وسلّمته إلى قوات جيش الدفاع التي أعادته إلى أراضي دولة إسرائيل. وفي وقت لاحق، تم تحويله إلى شرطة إسرائيل لمواصلة التعامل معه والتحقيق معه.
🔸يشدّد جيش الدفاع على أن عبور الحدود محظور وخطير ويشكّل مخالفة للقانون.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 10, 2026
🔸قبل قليل هرعت قوات جيش الدفاع إلى معبر رأس الناقورة في أعقاب بلاغ عن مواطن إسرائيلي عبر المعبر الحدودي إلى داخل الأراضي اللبنانية. الحادث قيد التحقيق.
🔸بعد وقت قصير، عثرت قوة تابعة للأمم المتحدة على المواطن بالقرب من المنطقة الحدودية، وسلّمته إلى قوات جيش الدفاع التي أعادته إلى أراضي دولة إسرائيل. وفي وقت لاحق، تم تحويله إلى شرطة إسرائيل لمواصلة التعامل معه والتحقيق معه.
🔸يشدّد جيش الدفاع على أن عبور الحدود محظور وخطير ويشكّل مخالفة للقانون.