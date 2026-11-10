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لبنان

إسرائيلي يعبر إلى الأراضي اللبنانية... هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:11
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إسرائيلي يعبر إلى الأراضي اللبنانية... هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عبر "أكس" أن "قواته هرعت إلى معبر رأس الناقورة الحدودي، عقب تلقي بلاغ يفيد بعبور مواطن إسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق".

وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه "بعد وقت قصير من الحادث، عثرت قوة تابعة للأمم المتحدة على المواطن بالقرب من المنطقة الحدودية، قبل أن تسلّمه إلى القوات الإسرائيلية التي أعادته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه "جرى لاحقاً تحويل المواطن إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات ومتابعة التحقيق معه".

وشدّد الجيش الإسرائيلي على أن "عبور الحدود يُعدّ أمراً محظوراً وخطيراً، ويشكّل مخالفة للقانون".

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