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لبنان

دعوة للراعي لزيارة سوريا.. وهذا ما بحثه مع القائم بالأعمال السوري

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:24
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، يرافقه مدير مكتبه أحمد خليل، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.
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وأكد الهزاع حرص دمشق على فتح صفحة جديدة مع لبنان، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون بين المؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية مع المسؤولين اللبنانيين تهدف إلى تصحيح مسار العلاقات وتجاوز ممارسات المرحلة السابقة.

وتناول اللقاء ملفات مشتركة، أبرزها عودة النازحين السوريين، وضبط الحدود ومكافحة التهريب، والتعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري، إضافة إلى جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.

من جهته، شدّد الراعي على ضرورة إقامة علاقات طبيعية بين البلدين، ترتكز على احترام السيادة والاستقلال وتعزيز الثقة المتبادلة، بما يسمح بتجاوز تداعيات الماضي.

كما تطرّق البحث إلى أوضاع المسيحيين في سوريا، حيث أكد الراعي أهمية الحفاظ على الحضور المسيحي والتنوع والعيش المشترك، مشيراً إلى الروابط التاريخية والروحية التي تجمع الكنيسة المارونية بأبنائها في سوريا.

وفي ختام اللقاء، وجّه الهزاع دعوة رسمية إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة التواصل والتعاون مع الصرح البطريركي في القضايا المشتركة.
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

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